لماذا لم تحرر صنعاء حتى الآن؟

قال اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم #قوات_التحالف_لدعم_الشرعية_في_اليمن في برنامج #مع_تركي_الدخيل إن "منهجية عمل التحالف كانت تقتضي اختيار أحد الطريقين: إما أن تكون هنالك حملة جوية بالطريقة التقليدية المعتادة، ثم يتبعها عمل بري شامل على جميع #الأراضي_اليمنية باستخدام قوات كلاسيكية تدخل اليمن وتحتل جميع المناطق، وهذا المنهج سيكون له ثمن".

وأضاف "لم يحدث لعدة أسباب: أولا، سيكون هنالك استخدام كبير للقوات البرية، وبالتالي نسبة خسائر كبيرة في القوات والمدنيين، خصوصا أن أحد أهداف التحالف هو تخليص المواطنين من #الميليشيات الانقلابية".

وتابع أن " #القوات_السعودية المتواجدة على الحدود، عددها نحو 100 ألف جندي، وقادرة على احتلال #اليمن في أيام، إلا أننا نريد أن ننفذ عملية لدعم الشرعية في اليمن بأقل الخسائر الممكنة من الطرفين، والمحافظة على المواطن اليمني، فنحن كمن يريد تخليص رهائن داخل منشأة".

وأوضح عسيري أن قوات التحالف فضلت استخدام "النفس الطويل"، لأنه يضع الميليشيات الانقلابية تحت الضغط، فهي اليوم محرومة من الإمداد المادي، والأسلحة في أقل حد ممكن، وهم خسروا عددا كبيرا من مقاتليهم المدربين وقادتهم، وهم يتآكلون يوما بعد يوم، والوقت في صالح قوات التحالف.