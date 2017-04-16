ما مصير واقعة الاعتداء على عسيري في لندن؟

كشف اللواء #أحمد_عسيري المتحدث باسم #قوات_التحالف_لدعم_الشرعية_في_اليمن خلال مقابلة عبر برنامج #مع_تركي_الدخيل عن جديد واقعة الاعتداء عليه في #لندن ، مؤكدا أن الحادثة أحيلت إلى القضاء البريطاني.

وفي حوار مفصل مع "العربية" أكد عسيري أن هناك مخططا إيرانيا لضرب أمن واستقرار السعودية انطلاقاً من الحدود اليمنية، وهو الأمر الذي دفع #القوات_السعودية إلى التحرك لحماية أراضيها، مبيناً أن منهجية الإيرانيين هي "استخدام #الميليشيات المحلية لتنفيذ المخطط الذي يهدفون له"، حيث كان ظهور الإيرانيين في #اليمن "عبر دعم الميليشيات الحوثية في الحروب الست بالتمويل والسلاح".