معلومات لأول مرة عن "عاصفة الحزم" اليوم مع تركي الدخيل

في لقاء موسع على شاشة "العربية"، تحدث مستشار وزير الدفاع السعودي #اللواء_أحمد_عسيري عن تفاصيل تُعلن لأول مرة عن #عاصفة_الحزم ، والأحداث التي سبقت انطلاقها، وأسباب طول مدة الحرب إلى أكثر من عامين، وأرقام وإحصاءات تُكشف لأول مرة.

وكشف عسيري في حديثه مع الزميل #تركي_الدخيل عن #المخطط_الإيراني في اليمن والذي يبدأ بسيناريو "استيلاء #الحوثيين على الحكومة، ليأتي #الإيرانيون خلفهم ويحولون #اليمن إلى قاعدة عسكرية إيرانية، ومنها ينطلق الاعتداء على أراضي المملكة العربية #السعودية ".

وأشار مستشار وزير الدفاع إلى أن "إحدى أهداف #التحالف (العربي) هي تخليص المواطن اليمني من #الميليشيات_الانقلابية "، مؤكداً أنه بعد عامين من انطلاق عاصفة الحزم فإن "القاعدة" قد خسرت أكثر من 800 عنصر من عناصرها في اليمن، بما فيهم قادة.

حديث اللواء عسيري جاء ضمن برنامج #مع_تركي_الدخيل ، الذي يُعرض اليوم الأحد في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية (1600 بتوقيت غرينتش).