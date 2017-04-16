هذا مخطط إيران ضد السعودية قبل عاصفة الحزم

ذكر اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم #قوات_التحالف_لدعم_الشرعية_في_اليمن خلال حواره مع الزميل #تركي_الدخيل أسباب قيام #عاصفة_الحزم ، قائلا "لم نكن بحاجة لأن ننتظر إلى أن يصبح #اليمن قاعدة صاروخية أخرى تهدد أمن وسلامة السعودية، كما خطط الإيرانيون لذلك لكي يحولوا اليمن إلى قاعدة عسكرية، ينطلقون منها إلى مهاجمة المملكة، بحيث تصبح منطقة الحدود "منطقة غير مستقرة، تتسلل عبرها #الميليشيات إلى داخل #السعودية".

وأضاف خلال مقابلة مع "العربية" في برنامج #مع تركي_الدخيل أن "لو حكمت #إيران اليمن، فإن قدرة #الدفاع_الجوي_السعودي ستكون مشتتة بين جبهتين، جبهة شرقية وجبهة جنوبية".