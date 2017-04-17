إلى المبتعثين السعوديين في كليفلاند.. احذروا هذا الرجل

حذرت #الملحقية_الثقافية_السعودية في #الولايات_المتحدة الأميركية، المبتعثين والمبتعثات في ولاية #أوهايو ومدينة #كليفلاند تحديدا من قاتل هارب اشتهر إعلاميا بـ "سفاح الفيسبوك". ودعت الملحقية على حسابها في "تويتر" المبتعثين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للحالة الأمنية في المدينة.

وأعادت نشر تغريدة لشرطة كليفلاند تحذر فيها سكان المدينة من مسلح بث شريطا مصورا وهو يقتل رجلا مسنا ويقول إنه قتل 12 آخرين.

وكان شاب أميركي يدعى "ستيف ستيفنس" أقدم على قتل رجل مسن، وقام ببث لحظة ارتكابه الجريمة عبر خدمة المباشر على #فيسبوك أمس الأحد وقال في بث آخر إنه قتل 12 شخصاً ويريد قتل المزيد.