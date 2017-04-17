هذا عدد المواقع المحجوبة في السعودية خلال 2016

كشفت #هيئة_الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الاثنين، عن معالجتها أكثر من 900 ألف رابط إنترنت مخالف خلال العام 2016، وحجب 68% منها، نسبة #الإباحية منها 92%، في حين تجاوز عدد الروابط المسيئة للأطفال 1300 رابط.

وأوضحت أنها أجابت خلال العام الماضي، على أكثر من ستة آلاف استفسار متعلق بالترشيح عبر البريد الإلكتروني، وعالجت أكثر من 52 ألف رابط من خلال التواصل مع عدد من مزودي المحتوى الرئيسيين بالإنترنت لمكافحة نشر المواد الإباحية أو منع وصول مستخدمي #الإنترنت في المملكة إليها.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعكف حالياً على إعداد المسودة الأولى للإطار التنظيمي لدعم توفير أدوات التحكم الأبوي لمستخدمي الإنترنت، وبالتوازي تعمل مع مقدمي الخدمات على استكمال تفعيل البحث الآمن على أبرز محركات البحث خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الهيئة أن جهودها المستمرة في تطوير منظومة الترشيح الوطنية أثمرت عن عدد من النتائج الإيجابية، ومنها استمرار صعوبة الوصول لنطاقات إباحية مفتوحة عبر محركات البحث، وانخفاض ملحوظ في نتائج البحث عن الإباحية لدى عدد من أبرز مواقع التواصل الاجتماعي، وانخفاض في عدد التطبيقات الإباحية على مختلف متاجر الأجهزة الذكية.

ودعت الهيئة مستخدمي الإنترنت إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية، وإباحية الأطفال من خلال موقع "إنترنت.السعودية" أو تطبيق الترشيح على الأجهزة الذكية الذي دشنته أخيراً.

يذكر أن الهيئة عالجت أكثر من 5.5 ملايين رابط إنترنت منذ العام 2008، وبلغت نسبة الروابط المحجوبة الإباحية منها 91.4%.