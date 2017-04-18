أم مصرية تلتقي ابنها السعودي بعد انقطاع 10 سنوات

انتشر في موقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من حلقة #الثامنة_مع_داود، حيث وثقت الحلقة لحظة التقاء أم مصرية بابنها السعودي بعد فراق 29 عاماً، إثر طلاقها من زوجها السعودي الذي منعها من رؤية ولدها، في مشهد مؤثر.

وتفاجأت الأم، وتدعى "سحر"، أثناء حضورها في برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، بدخول ابنها فهد إلى الاستوديو، في اللحظة التي كانت تقول فيها إنها سامحته على عدم تواصله معها وانقطاعه عنها كل هذه السنوات، حيث كان قد تواصل معها هاتفياً قبل 10 سنوات، ثم عاد للانقطاع عنها من جديد.

ودخلت سحر في البكاء محتضنة ابنها في مشهد مبكٍ، مستجيبة لطلبه بأن تسامح والده وأخواته الذين حرموها منه، مؤكدة بقولها: "عشان خاطرك راح أسامحهم".

وكانت سحر قد تزوجت بثمانيني سعودي قبل قرابة 30 عاماً، وهي في الـ16 من عمرها، وبعد خلافات حدث #الطلاق بينهما ولم تتحصل على أي من حقوقها، كما حرمها من رؤية ابنها بعد عودتها إلى #مصر، كما قالت.