بالصور.. إصابة 5 سعوديين بمقذوفات حوثية في نجران

أعلن نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة #نجران النقيب #عبدالله_سعيد آل فارع عن إصابة خمسة مواطنين سعوديين بينهم امرأة وطفلة بشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها #عناصر_حوثية من داخل #الأراضي_اليمنية.

وقال النقيب ال فارع: "رجال الدفاع المدني باشروا هذا اليوم الثلاثاء بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية مما نتج عنه إصابة 5 مواطنين بينهم #امرأة وطفلة".

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي #العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.