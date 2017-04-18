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بالصور.. إصابة 5 سعوديين بمقذوفات حوثية في نجران

المصدر: عسير - مريم الجابر
آثار قصف ميليشيات الحوثي على المدنيين
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أعلن نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة #نجران النقيب #عبدالله_سعيد آل فارع عن إصابة خمسة مواطنين سعوديين بينهم امرأة وطفلة بشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها #عناصر_حوثية من داخل #الأراضي_اليمنية.

وقال النقيب ال فارع: "رجال الدفاع المدني باشروا هذا اليوم الثلاثاء بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية مما نتج عنه إصابة 5 مواطنين بينهم #امرأة وطفلة".

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي #العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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