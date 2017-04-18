كوب قهوة وآخر على الحائط

استحوذ بعض المتسولين على الأبواب والمساجد والطرقات على قلوب أهل الخير فقاموا بما هو واجب نحوهم، إلا أن هؤلاء المحسنين لا يبذلون جهداً للبحث عن المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافاً وهم كثر قياساً بغيرهم، وقد شاهدت فيديو للأخ أحمد باديب وهو يروي قصة المحتاجين عندما يذهب بعضهم إلى بائع الفول فيسأل: مامقدار احتياجك فتكون الإجابة بالصلاة على النبي ياعم، فيملأ الإناء ويضع عليه السمن ويلتفت إلى زبون آخر. هذا الأمر هو أقصى ما يمكن فعله لدى المتعففين. من المعلوم أن كرام الناس يتحسسون حاجة بعضهم البعض زملاء، جيران، أقرباء وهكذا، فيبادرون بالتواصل معهم والعطاء دون انتظار طلب منهم، وأوجُه مصارف الزكاة والصدقة معلومة.

لعلنا لا نلوم الجهات ذات الاختصاص كالضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بأن تتحرى الحالات وتطلب في كثير من الحالات وثائق رسمية وغيرها وهو أمر مشروع لتوثيق مهامهم ولكن هل تتحرى جمعيات البر والإحسان الوصول إلى المتعففين لحفظ كرامتهم وإذا كان ليس في وسعها إلا تعبئة البيانات والأسماء وغير ذلك وفق ما تقتضيه أنظمتها فهل وسعها بحث حالات التعفف ثم إرشاد من تتوسم فيهم الخير للتواصل مع هؤلاء، ولعلنا لا نعذر الجمعيات الخيرية وجمعيات البر بالمبادرات والتنسيق مع الشئون الاجتماعية لدراسة هذه الحالات والتوصل إلى الطريقة المثلى لسد احتياجهم وليست دائماً مبالغ نقدية لهم ،فدفع الإيجار عن السكن نيابة عنهم وسيلة من الوسائل ،وشراء وثائق تأمين صحي وشراء مستلزمات غذائية صالحة لفترة طويلة أو جزء منها خير معين لهؤلاء لمواجهة أعباء الحياة، وبعض الأفراد عندما يستخدم سيارة أجرة ويتوسم في صاحبها الخير يعطيه مبلغاً من المال لتغطية نفقات بعض المحتاجين ،وهناك وسائل عديدة جداً لإيصال العون والمساعدة مع الحفاظ على كرامة الآخرين. يروي أحدهم قصة في المقهى الذي يرتاده كل صباح حيث وجد أن بعض الزبائن يتحدث إلى النادل: كوب قهوة لو سمحت وآخر على الحائط، وفيما بعد عرف أن هؤلاء دفعوا ثمن الكوب الآخر للمحتاجين فيأتي المحتاج ويرى ورقة لاصقة بجوار المكان الذي يجلس فيه فيعرف أن القهوة مدفوعة الثمن فلا يعرف أحدهم أنه محتاج سوى النادل وهكذا.. وسائل عديدة جداً لمن يتحرى الحفاظ على كرامة الآخرين وربما القرَّاء الكرام يسهمون في إضافة وسائل أخرى.

*نقلاً عن "المدينة"