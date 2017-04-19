إليك فعاليات "الترفيه" خلال عطلة نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن #الفعاليات التي ستقام خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وأكدت الهيئة إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، والتي تهدف لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالسعادة في جو أسري ممتع.

وقالت: "في مدينة #الرياض تقام المسرحية الكوميدية قلب للبيع، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي من 20 وحتى 22 نيسان/إبريل. كما سيقام كرنفال كنكان، الحدث الأول من نوعه للعائلات والأطفال، والذي يضم مختلف الألعاب الترفيهية والأنشطة المختلفة والأطعمة المتنوعة، وذلك في الحكير لاند بتاريخ 19 وحتى 22 نيسان/إبريل. كذلك ستقام فعالية فيرا الترفيهية ذات الطابع اليوناني المميز في درة الرياض، والتي تهدف إلى إبراز المشاريع الشابة الموهوبة، وتجمع بين فنون التسلية بتاريخ 19 وحتى 24 نيسان/إبريل".

وبيّنت الهيئة أنه وفي مدينة #أبها سيقام مهرجان "حكايا مسك" المعني بصناعة المحتوى وتحفيز الشباب على طرح أفكارهم والتعبير عنها من تاريخ 19 وحتى 21 من نيسان/إبريل في قرية المفتاحة.

وأضافت: "على ضفاف الساحل الغربي تقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فعالية "للمستقبل نمشي"، وهي فعالية رياضية مجتمعية تهدف إلى دعم صندوق المنح الدراسية للطالبات في الجامعات في المملكة وذلك يوم 22 نيسان/إبريل. فيما يقام في #جدة مهرجان كافيين، الفعالية الشبابية العائلية التي تضم أنشطة للأطفال والشباب، وذلك في إعمار سكوير- باب جدة بتاريخ 20 وحتى 22 نيسان/إبريل".

كما أشارت إلى أنه وعلى ضفاف الساحل الشرقي، سيقام بمدينة #الخبر مهرجان هاواي الشرقية الترفيهي في كورنيش العزيزية بتاريخ 18 وحتى 23 نيسان/إبريل. وستقام في مدن المنطقة الشرقية المختلفة العروض الفنية والثقافية للعرضة السعودية، وذلك في كورنيش الدمام، وكورنيش الجبيل بتاريخ 21 نيسان/إبريل، وبكورنيش الخبر، وحديقة الملك عبدالله بالهفوف بتاريخ 22 نسيسان/إبريل.

ودعت الهيئة الجميع لزيارة هذه الفعاليات التي تتنوع ما بين #فن و #ثقافة و #رياضة و #مهرجانات وعروض حية و #كرنفالات ، والاستمتاع بها وقضاء أسعد الأوقات بصحبة العائلة.