الصامت الرسميُّ

الزمنُ تغيَّر، والتقنيةُ تطوَّرتْ، والأوضاعُ اختلفتْ، وأُضيفُ لذلك كلِّه انتشار وسائل التَّواصل الاجتماعيَّة المختلفة، وسرعة انتشار الأخبار بشكلٍ متطوِّرٍ، ومضمون متغيَّر ومستمر، فسيل الأخبار يتدفَّق كلّ ثانية، ويزداد من مختلف المصادر، منها ما هو مؤكَّدٌ، ومنها ما هو شائعةٌ، ومنها ما هو مغرضٌ، وأصبح كثيرٌ منَّا محطةَ استقبال، يعمدُ إلى استقبال كلِّ شيءٍ، ومن بعد ذلك يكون هو الحكم في تصديق ما وصل، أو التأكُّد منه، أو نشره لآخرين.

الشائعاتُ تتوالى يومًا بعد يوم، والأخبارُ -بأنواعها وأشكالها المختلفة- تنتشرُ، فإن كانت صحيحةً تمَّ تأكيد صحتها، وإن كانت غيرَ صحيحة انتظر النَّاسُ بيانًا يصدرُ من المتحدِّثِ الرسميِّ لينفي صحة تلك الأخبار. فمن الملاحظ أنَّ ثقافة المجتمع تطوَّرت نسبيًّا، فقد أصبح كثيرٌ من النَّاس يحرصون عند وصولهم أيِّ خبر على السؤال عن وجود مصدرٍ رسميٍّ للخبر، قبل القيام بتصديقه، أو نشره لجهات أخرى، وفي المقابل فإنَّ هناك الكثيرَ من الجهات الرسميَّة أصبح لديها سياسة مختلفة وجديدة في التَّعامل مع الأخبار التي تنشر بشأنها، وذلك من خلال ناطقٍ رسميٍّ تمَّ تعيينه، ومن خلال التَّفاعل المباشر والفوري مع تلك الأخبار.

في السابق كانت بعضُ تلك الجهات تعمدُ إلى الصمتِ، أو عدمِ الردِّ، وتجاهل الأمر، أو الاعتماد على أن المجتمع سينسى ذلك الموضوع اليوم التالي، معتقدةً بأنَّ الأخبار كثيرة، ولن يقف المجتمع عند هذا الخبر، أو أن الردَّ قد يساهم في نشر الموضوع بشكل أكبر، ولكن اليوم قد تغيَّر الوضعُ، وأصبحت بعض تلك الجهات تتفاعل بشكل ملحوظ وسريع مع أيِّ خبر يُنشر فإمَّا أنْ تجدَ الناطقَّ الرسميَّ يتحدَّث، أو أنْ تجدَ بيانًا رسميًّا يصدرُ من تلك الجهة، يوضِّح رأيها فيما حدث، وبغضِّ النَّظرِ عن مضمون ذلك البيان، فإنَّ التجاوب -بحدِّ ذاته- يُعدُّ إيجابيًّا.

هناك جهاتٌ لازالت تؤمن بأنَّ (الصمتَ حكمةٌ)، وتحرصُ على السكوتِ، وعدم التصريح عمَّا يُنشر من أخبار، تاركة الباب مفتوحًا للإشاعات، والأخبار الكاذبة، متجاهلةً توضيح حقيقةَ بعضِ الأخبار التي يعمدُ بعضُ من ينشرها إلى أسلوب الإثارةِ، أو إلى أسلوب التجنِّي، وعدم ذكر الحقيقة، وعلى تلك الجهات أنْ تعلمَّ أنَّ هذَا الصمتَ سيساهم في تأكيد الأخبار الخاطئة، فإنْ لم ينطقْ (المتحدِّثُ الرسميُّ)، فإنَّ المجتمع سيقوم بالتحدُّثِ نيابةً عنه، عن تلك الأخبار، وسيضعها في القالب الذي يراه مناسبًا لها، وسيصعب على تلك الجهات بعد ذلك أن تقومَ بتصحيح موقفها.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"