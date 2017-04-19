الملك سلمان يبحث العلاقات الاستراتيجية مع ماتيس

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأميركي #جيمس_ماتيس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، خاصة في المجال الدفاعي، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن #محمد_العيبان ، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور #عادل_بن_زيد_الطريفي ، ووزير الخارجية #عادل_بن_أحمد_الجبير.

كما حضره من الجانب الأميركي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة #كريستوفر_هينزيل ، ونائبة مستشارة الأمن الوطني للاستراتيجيات دينا بول، وكبيرة المستشارين #سالي_دونلي ، وكبير المساعدين العسكريين اللواء #كريغ_فولار.