بالصور.. من هم شهداء الطائرة السعودية التي سقطت بمأرب؟

12 شهيداً حصيلة حادثة الطائرة السعودية التي سقطت في #مأرب والتي كان يقودها النقيب طيار #تركي_الهويريني بمساعدة الملازم أول طيار #ريان_الشهراني وبوجود المقدم ركن #عبدالرحمن_الشهراني والمقدم ركن #فيصل_السبيعي.

واستشهد في الحادثة نفسها عدد من الجنود، من بينهم الرقيب أول #علي_الشيخي والعريف #معيض_القحطاني والعريف #مهل_الرشيدي والجندي #محمد_الصيعري والرقيب #علي_الحلافي والرقيب فني #موسى_الشهري والرقيب أول #نايف_معوض والجندي أول #محمد_عقيلي.

وتناقل عدد من المغردين بعض الصور التي بثها ذوو بعض الشهداء على #مواقع_التواصل، مفتخرين بما يقدمونه للوطن والذود عن أمنه واستقراره.

وحملت #تغريدات وصور الشهداء عباراتهم الأخيرة التي قالوها حول الوطن وحمايته، في رسالة عطروها بدمائهم لحماية الوطن ومقدراته.