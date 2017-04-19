خادم الحرمين يتلقى برقيات تعزية من ملوك ورؤساء

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان _بن_عبدالعزيز برقيات تعزية من ملوك ورؤساء دول بعد تحطم الطائرة العمودية، التي كانت تقل 12 ضابطاً وجندياً سعودياً في #مأرب اليمنية أمس الثلاثاء.

وبعث العاهل الأردني، #الملك_عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى الملك سلمان أعرب فيها باسمه وباسم شعب المملكة وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جنانه، ويلهم خادم الحرمين الشريفين وأسر الشهداء جميل الصبر وحسن العزاء.

وفي برقيته لخادم الحرمين، أعرب أمير الكويت الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح، عن تعازيه وصادق مواساته للقيادة السعودية في ضحايا سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في #اليمن.

كما بعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمصرع 12 عسكرياً سعودياً جراء سقوط مروحية كانت تُقلهم في محافظة "مأرب" شرق اليمن، الثلاثاء.

وعبّر الرئيس اليمني في برقيته عن "خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة السعودية، وهم يؤدون واجبهم الوطني ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن".

وقال هادي "إن أبناء الشعب اليمني لن ينسوا مثل هذه المواقف البطولية الشجاعة التي جسدها أبطال القوات المسلحة السعودية في وقوفهم جنباً إلى جنب مع إخوانهم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في سبيل الدفاع عن الأمن والاستقرار ووحدة الهدف والمصير المشترك".

وأضاف "أن التضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية ستظل محفورة في أذهان ووجدان كافة أبناء الشعب اليمني من خلال تقديمها قوافل من الشهداء دفاعاً عن الأمن والاستقرار، والعروبة والهوية الواحدة".

وأجرى #الرئيس_السوداني، #عمر_البشير، ليل الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في استشهاد 12 عسكرياً في حادث سقوط طائرة، "سائلاً المولى تعالى أن يتغمد شهداء الحادث المؤسف بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

وتلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر سائلاً المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما تلقى برقية عزاء مماثلة من #الشيخ_عبدالله_بن_حمد_آل_ثاني نائب أمير دولة قطر دعا فيها الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكانت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أعلنت عن سقوط طائرة (بلاك هوك) التابعة للقوات المسلحة السعودية سقطت صباح اليوم في مأرب أثناء تأدية مهامها العملياتية واستشهاد طاقمها.

وعقب الإعلان عن الحادث دشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق #استشهاد_12_عسكريا_سعوديا_باليمن، عبروا خلاله عن حزنهم لما حدث، مشيدين بتضحياتهم.