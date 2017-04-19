محمد بن سلمان يبحث مع ماتيس محاربة التطرف وسلوك إيران

اجتمع الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض اليوم مع وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس.

وتطرق الاجتماع إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، حيث اتفق الجانبان على تطوير العديد من البرامج والمبادرات بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها الممارسات العدائية للنظام الإيراني ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الجهود المشتركة في مكافحة المنظمات الإرهابية والمتطرفة مثل #داعش والقاعدة.

كما تطرق الاجتماع للجهود المشتركة في الحفاظ على #أمن واستقرار المنطقة بشكل عام بما فيها الممرات الملاحية والمعابر المائية.

وقد شهد الاجتماع تطابقاً في وجهات النظر بين الجانبين والرغبة الأكيدة لمواصلة جهودهما المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.