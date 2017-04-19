منشد ديني.. معجب بطارق العلي يردد أغنية لفنان العرب

أكد المنشد والممثل عيد سعود الشهير بشخصية #أبو_حنشل أن رفيق دربه المنشد حامد الضبعان اختار الاتجاه للوسط الأقوى.

وقال: "أعلن حامد الضبعان التوقف عن الإنشاد بسبب ضعف السوق ولا أستطيع لومه على ذلك"، مضيفاً أنه قرر الاتجاه للمنتج الأقوى سواء محافظ أو غير ذلك، "وأنا واثق بأنه لن يتخلى عن مبادئه المحافظة".

وذكر عيد أنه قد يتخذ نفس قرار رفيق دربه الذي شارك معه في مجموعة أعمال درامية وإنشادية، مثل فيلم "شرابيك" ومسلسل "شقتكو" وكليب "ويلي ويلي"، والعمل الصوتي الشهير "حورنيات"، مشدداً على أنه قد ينحى نفس المنحى بشرط أن يكون العمل المعروض عليه قوياً، على حد وصفه، وأن يكون ما يقدمه لائقاً بطابع المحافظين.

وحول إضرار #الشيلات بسوق الإنشاد، أكد أبو حنشل أن عدم حفظ حقوق الإصدارات من قبل وزارة #الثقافة والإعلام، وعدم مراقبة السوق أتاح الفرصة لظهور الشيلات رغم عدم وجود أي احترافية في أغلبها، على حد قوله.

وعند سؤاله عن سبب تحويله لأغنية محمد عبده "يا مستجيب للداعي" إلى عمل إنشادي قال: "أولاً هذه الأغنية ليست لمحمد عبده، بل هي من التراث اليمني القديم، أعدتها وغيرت بعض الأبيات بالتعاون مع الشاعر بدر الضبعان".

وعرَّف عيد سعود "الإعلام المحافظ"، في سياق حديثه بأنه #الإعلام الهادف الذي يحمل رسالة سامية خالية مما يخدش الحياء والعادات الاجتماعية، لافتاً إلى أنه يستعبد مشاركته مع أي عناصر نسائية مستقبلاً.

وأشار إلى أن الممثلين "طارق العلي وفايز المالكي"، هما أكثر من يحرص على متابعتهما ومعجب بما يقدمانه.