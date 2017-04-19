هذه مسيرة الشهيد تركي الهويريني قائد طائرة الهوك

في لقائه الأخير جلس #تركي_الهويريني مع والدته وشقيقه عبدالعزيز قبل أن يودع والدته على غير عادته مبكرا خوفا من ذهابه وهي نائمة.

تركي الهويريني الذي دخلت والدته المستشفى إثر معرفتها باستشهادهk اختلف عن أقرانه بترك كل شيء من أجل والدته تطييبا لخاطرها.

ويقول شقيقه عبدالعزيز لـ"العربية.نت" إنه لم يستطع إخبار والدته مباشرة بخبر استشهاده، بل كان عبر التدرج، حيث اتصل بها وأخبرها أن #النقيب تركي سقط وانكسرت رجله، ولكنها لم تقتنع وأخذت تبكي حتى تم إخبارها بالحقيقة مساء أمس.

يشير عبد العزيز إلى أن ارتباط تركي بوالدته لم يكن عاديا، بل مختلفا عن كل أشقائه، وبصوت يغالبه البكاء قال ليته أنا أو أحد أخوتي الباقين لأجل أمي التي ترى في تركي كل شيء وهو الذي لم يزعلها في حياته.

مسيرة النقيب تركي

درس تركي الابتدائية بالرياض، وفقد والده العام الماضي، وهو الابن الأصغر من بين أشقائه الذكور، ويواصل دراسته المتوسطة بتفوق، ويكمل كفاحه في التعليم بتحقيق نسبة عالية بالثانوية العامة 97.

ويذكر شقيقه عبدالعزيز كيف كان تركي يبحث عن التسجيل في الكليات العسكرية، حيث سجل في #الكلية_الحربية وكيف دخل متضايقا حينما ظهرت نتائج القبول خالية من اسمه، ولكنه عاد مجددا ودخل #كلية_الملك_خالد_العسكرية وتخرج ضمن العشرة الأوائل.

ويواصل عبدالعزيز الحديث عن شقيقه، يقول بعد تخرجه متفوقا من #كلية_الملك_خالد تم اختياره من ضمن عشرة مع زملائه ليواصلوا تعلم الطيران، حيث تم ابتعاثه لأستراليا وعاد طيارا حربيا.

وقال عبدالعزيز إن تركي لم يتوقف منذ أن كان طالبا في المتوسطة والثانوية عن العمل، حيث عمل في محل خضار وفي كبينة اتصالات وعمل بشكل متواصل ولا يكاد يفارقه كتابه.

وبين أن عائلته لم تتهنَّ به يوما، حيث دائم البحث عن الطموح وتحقيق النجاح والتميز، وكتابه لم يفارقه أبدا.

وأشار عبدالعزيز إلى أن شقيقه لم يكن يلتفت لأي شيء ما عدا دراسته ووالدته، ويترك كل ما بيده في سبيل إرضائها.

تزوج النقيب تركي قبيل ابتعاثه لأستراليا بطلب من والدته ليرزق بابنته نورة هناك في أستراليا ويعود من جديد للسعودية ويرزق بابن أسماه باسم والده إبراهيم، وقبل نحو 4 أشهر رزق بابنته الصغيرة.