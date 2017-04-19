هل تعرف كيف تحمي بطاقتك البنكية من السرقة؟

هل من الممكن أن تُسرق بطاقتك البنكية؟ الجواب بحسب خبراء التقنية، نعم ودون أن تشعر أنك ضحية لعملية احتيال أيضاً. فكلما ابتكرت #البنوك إجراءات وقائية لحماية عملائها يبتكر اللصوص طرقاً جديدة للاحتيال، ويبقى الإلمام بإجراءات السلامة أثناء استخدام البطاقات، هو الأسلوب الأنجع لتأمينها.

وقد أوضح الخبير التقني، عبدالله سعود لـ"العربية.نت"، أن من أكثر الطرق شيوعاً في سرقة #البطاقات_البنكية هو عبر التلصص أو التقاط الرقم السري للبطاقة عن طريق مراقبة الشخص عند إدخاله الرقم السري، سواء في الصراف أو المتجر.

وأشار إلى أنه بمجرد حصول اللص على المعلومات سيكون بإمكانه إنشاء نسخة مزورة مطابقة للأصل، والاستفادة منها، أما إذا كانت بطاقة ائتمانية، فمن السهل إجراء عمليات شراء عبر #الإنترنت، خصوصاً أن هذه العمليات لا تتطلب بطاقة فعلية.

وأضاف سعود أن إجراءات #السلامة في هذه الحالة تتطلب تغطية لوحة المفاتيح عند إدخال الرقم السري، وتجنب أخذ المشورة من الغرباء الذين يقفون إلى جانب الأجهزة، كما من المهم عدم اختيار رقم سري سهل، مثل تاريخ الميلاد، أو كتابة الرقم في ورقة والاحتفاظ بها في المحفظة، لأنه بمجرد ضياعها، سيتمكن السارق من معرفة الرقم.

وعن الوسائل الأخرى للاحتيال قال سعود، هناك أيضاً تزويد الصراف الآلي بقارئ بطاقات مزيف، أو لوحة مفاتيح مزيفة، حيث تقوم هذه الإضافات بتسجيل كل البيانات التي تمر من خلالها والتقاط المعلومات والأرقام من الشريط المغناطيسي الموجود خلف البطاقة، بهدف إصدار بطاقات مزورة بنفس المعلومات، ومن مؤشرات وجود هكذا جهاز، تعطّل غالبية أجهزة الصراف في المنطقة بهدف إجبار العملاء على استخدام جهاز واحد.

ومن إجراءات السلامة، ضرورة التعرف على مظهر جهاز #الصراف_الآلي قبل استخدامه وتفقده لاكتشاف أي أمر غير طبيعي، كوجود معدات أو أسلاك غريبة مثبتة مع عدم استخدام أجهزة الصراف إذا كان هناك أشخاص يتجولون حول المكان، لا سيما إن كنت خارج الدولة، ومن الأفضل استخدام أجهزة الصراف الآلي التي تحتوي على خاصية المراقبة بالكاميرا، حيث لا يمكن للصوص تركيب أجهزة للاحتيال على صراف آلي تحت المراقبة.

ونوه سعود بأن سرقة البطاقات قد تتم عبر الإنترنت، وهي طريقة شائعة للاحتيال، وتعتمد على إنشاء مواقع مقلدة لأسماء شركات معروفة، وعند محاولة الشراء وإدخال البطاقة، يتضح أنها مواقع مزورة أعدت خصيصاً لسرقة الأرقام.

بالتالي، لا بدَّ من استخدام نظام بحث آمن عند التسوق عبر الإنترنت، كما أن هناك طريقة أخرى شائعة، وهي رسائل #البريد_الإلكتروني التي تأتي من مصادر قانونية أو من البنك نفسه، وتطلب تعبئة بيانات تتضمن معلومات شخصية مثل رقم البطاقة، أو كلمة السر، مع العلم أنه ليس هناك جهة رسمية تطلب هذا النوع من المعلومات عبر رسالة بريد إلكتروني، لذا "يجب عدم تزويد أحد بمعلومات كهذه أبداً".