"لسنا سوى أرواح ستُقبض".. هكذا ودع الطيار السبيعي بلاده

"لسنا سوى أرواح ستقبض في أي لحظة فيارب نسالك حسن الختام".. بهذه التغريدة ودع ‏المقدم طيار #فيصل_بن_زبار_السبيعي أبناء وطنه على ميدان الشرف مدافعاً عن بلاد الحرمين بعد استشهاده صباح الثلاثاء في #سقوط_طائرة عمودية من نوع #بلاك_هوك تابعة للقوات المسلحة #السعودية ، أثناء تأدية مهامها في محافظة #مأرب اليمنية، وأسفر الحادث عن استشهاد 4 ضباط، و8 ضباط صف من #القوات_المسلحة_السعودية.

فيصل السبيعي، ابن خال الشهيد، أوضح لـ"العربية.نت" أن المقدم فيصل لديه 4 أبناء، أصغرهم طفلة لم تتجاوز سنة واحدة، زارها قبل أسبوع والتقى بوالديه، حيث كان باراً بهما حريصاً على الصلاة ويتمنى الشهادة.

وأضاف: "كان وجهه بشوشاً ومتفوقاً في الدورات التدريبية التي يشارك بها، حيث إنه تخرج في الولايات المتحدة الأميركية، وكان مستعداً للدفاع عن بلاده، وحين عودته عمل على بناء بيت لأبنائه لكنه استشهد قبل إتمامه".

وكشف الزميل في قناة "العربية" محمد العرب عن حوار له مع الشهيد المقدم فيصل السبيعي في #تغريدات له فقال: "قال لي أخي الشهيد البطل إن أرض #اليمن تستحق دماءنا، مضيفاً ها أنت ترويها بدمك الطاهر اللهم ارزقني الصبر والسلوان".

ونعى العرب الشهيد الراحل في تغريدة قال فيها: "رفيق درب الكفاح من أجل العقيدة والوطن اصطفاه المولى شهيداً بإذن الله.. شجاع ملتزم لا تفوته صلاة الفجر ويكرم الضيف".

وأرفق العرب مع تغريداته صورة جمعته بالفقيد الراحل تظهر مدى قوة العلاقة الأخوية التي جمعتهما.