أزمة قلبية تنهي حياة رضيع على متن طائرة سعودية

توفي طفل رضيع صباح أمس الأربعاء على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية كانت في طريقها من #الرياض إلى #القريات في #شمال_السعودية، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأوضح عدد من الركاب أن الطفل أصيب بوعكة صحية قبل نصف ساعة من هبوط #الطائرة بمطار القريات، وقام أحد الأطباء كان على متن الطائرة بمساعدة أحد المضيفين بإجراء عملية #إنعاش_رئوي للطفل غير أنها لم تنجح، وتوفي الطفل قبل هبوط الطائرة.

وأفاد الركاب بأنه تم إبلاغ السلطات بمطار القريات بالحالة قبل وصول الطائرة للمطار، حيث وصلت فرق الإسعاف التي قامت بنقل جثمان الطفل للمستشفى.