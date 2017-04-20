الدكتوراه الفخرية للأمير محمد بن فهد من جامعة فلوريدا

منحت جامعة وسط فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، أمس الثلاثاء، #الأمير_محمد_بن_فهد بن عبدالعزيز #الدكتوراه_الفخرية في الخدمات العامة.

وأقيم الاحتفال في مقر الجامعة بمدينة أورلاندو بولاية #فلوريدا، بحضور رئيس الجامعة البروفيسور جون هيت وقيادات الجامعة وأساتذتها، كما حضر الاحتفال عدد من الأمراء ومدير #جامعة_الأمير_محمد_بن_فهد د. عيسى الأنصاري وعدد من قيادات الجامعة.

وأعلن رئيس جامعة وسط فلوريدا منح الأمير محمد بن فهد شهادة الدكتوراه الفخرية تقديراً لإسهاماته وإنجازاته المتميزة في #تطوير_التعليم وفي مختلف مجالات التنمية الإنسانية داخل وخارج المملكة العربية #السعودية.

من جانبه، شكر الأمير محمد بن فهد جامعة وسط فلوريدا على منحه درجة الدكتوراه الفخرية، مؤكداً على أهمية #تطوير_التعليم لتحقيق التنمية الإنسانية، مشيراً إلى أن #جودة_التعليم هي العامل الأساسي في تحقيق الانجاز المتميز في مختلف مجالات التنمية الإنسانية.