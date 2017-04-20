غرامات عالطالع والنازل!!

يُخبِرني مواطنون أنَّ بعض دوريَّات المرور، وعندما تُبْصِرُ مخالفةً مروريَّةً بسيطةً، مثل وقوف سيَّارة بجانب محلٍّ تجاريٍّ في مكانٍ خطأ كي يشتري صاحبُها شيئًا على عجلةٍ من أمره، لا تكترثُ بإلزام صاحب السيَّارة بتحريكها للموقف الصحيح، بل تكتفي بتصوير لوحة السيَّارة، وما هي إلاَّ هُنيْهة حتَّى تأتي رسالة لجوَّال صاحب السيَّارة تزفُّ إليه النبأ غير السعيد عن فرْض غرامةٍ ماليَّةٍ عليه!.

أنا ذات مرَّة اتصلْتُ هاتفيًّا بعمليَّات المرور لأبلِّغها عمَّن احتلَّ موقف سيَّارتي أمام بيتي لبضع ساعات من رُوَّاد ملعب تجاري مجاور لي، وكنْتُ أظنُّها ستبعث للموقع دوريَّة مرور يصادف وجودها قربي، إلاَّ أنَّني فوجئت بطلبها منِّي تصوير لوحة السيَّارة المخالفة وإرسالها إليها على رقم واتس آب مُعيَّن!.

ومع تأييدي لمبدأ فرض الغرامات الماليَّة على مُخالفي نظام المرور، إلاَّ أنَّ اختزال الإدارة (الميدانيَّة) للمرور في تصوير لوحات السيَّارات المخالِفة وإرسال إشعار الغرامة لأصحابها هو انسلاخ عن الدور التقليديِّ المهم لإدارة المرور، فهي من المفترض وبالدرجة الأولى أن تكون مُنظِّمة للمرور ومُرشِدة ومُوجِّهة ومُعلِّمة للناس في الميدان، وأن تفضَّ منازعاتهم المروريَّة فيه ولو كانت بسيطة، هذا هو الوجه الحضاري لها الذي نراه في الدول المتطوِّرة، أمَّا الاتِّكاليَّة على التقنية الحديثة من كاميرات ثابتة ومتنقِّلة وتسخيرها في الأعمِّ لتطبيق نظام الغرامات فهو يُشوِّه صورة الإدارة، ويقطع أواصر المودَّة والهيبة بينها وبين الناس، ويُعطي شعورًا سلبيًّا لهم بأنَّ الإدارة تهتمُّ بالحصول على قيمة الغرامات أكثر ممَّا تحرص على خلق بيئة مروريَّة سليمة ونموذجيَّة، والضبط الناجح للمرور يكون تارةً بالشدَّة وتارةً باللين، وكم من لينٍ كان أنفع من شدَّة، وكم من لينٍ كان درسًا يستفيد منه المجتمع أكثر من جباية الغرامات عالطالع والنازل!.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"