ما قيمة الإنجاز لمعالي المواطن

«ابحثْ عن الإنجاز وليس العضوية»، كانت هذه العبارة عنوان رسالة سنابية من طبيب الجلدية لؤي، تحدث فيها عن هوس بعض الأطباء بالحصول على العضويات في عدد من الجمعيات الطبية الأوروبية والأميركية، وتبدأ المنافسة بين الأطباء في كمية العضويات الطبية في هذه الجمعيات، وختم مقطعه بقوله: «ابحث عن الإنجاز وليس العضوية».

كيف نخلق حالة من الإنجاز والعمل؟! هذا السؤال الكبير مؤرق جدا لكل الوزارات، والهيئات الحكومية، تطبيقات التحول الوطني 2020 تسعى إلى خلق هذه الحالة، وننتظر أن يلوح في الأفق شيء من ذلك.

معالي المواطن، كشف في إحدى حلقاته عن دور مستشفى عسير المركزي في خدمة منطقة الجنوب، وفقرة مع الناس التي أطلقها العلياني في برنامجه، حريّ بها أن تكون ضمن ملفات أي مسؤول، لأنها تسهل عليه الوصول إلى الحقيقة.

معالي المواطن، ليست عسير فحسب التي تعاني، هناك جازان ونجران وحائل وتبوك وحفر الباطن تحتاج لمزيد من الخدمات الصحية، والحد الأدنى لم يتحقق في هذه المدن، ولكن عند متابعتك لحساب الصحة ستجد أنها تسوّق لإنجازاتها في بعض هذه المستشفيات، ولكن ما قيمة هذا الإنجاز لمواطن اضطر إلى حجز رحلة من حفر الباطن إلى الرياض للعلاج، وأُلغيت هذه الرحلة المنتظرة، وأصبح موعده للعلاج بعد 6 أشهر.

*نقلاً عن صحيفة "الوطن"