هذا آخر بيت شعر كتبه جندي سعودي قبل استشهاده

"ودعتك الله يا وطن عنك بغيب/ ودعتك الله فيك ناس عزازي"، بهذا البيت الشعري ودّع الرقيب علي بن عبدالله الحلافي، من أهالي قرية الفوهة شمال منطقة #عسير، الحياة، قبل أن يستشهد صباح أمس الثلاثاء في حادث سقوط مروحية تابعة للتحالف العربي.

وكتب الحلافي هذا البيت في حالته على برنامج "الواتساب"، مودعاً الوطن وأهله، ليذهب لأداء نداء الواجب، ويكون آخر ما كتبه.

هذا، وأعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في #اليمن، في بيان لها، أنه في صباح اليوم الثلاثاء، سقطت #طائرة_عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء تأدية مهامها #العملياتية في محافظة مأرب.

ونتج عن الحادث استشهاد 4 ضباط، و8 جنود من #القوات_المسلحة_السعودية، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



