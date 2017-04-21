عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

شلاش الضبعان

كاتب سعودي

كاتب سعودي

تجربة طالب دراسات عليا

هذه مجموعة من التجارب الشخصية أقدمها لطلاب الدراسات العليا، حفظاً لها، وإعانة لهم على مهمتهم النبيلة التي يرهقهم فيها قلة المستشار:

• وجدت بعد أن درست أن بعض طلاب الدراسات العليا السابقين يضخّم الأمور، فيصرف بذلك الراغبين في الدراسة عنها، إن كل طريق نجح فيه غيرك ليس مستحيلاً أن تنجح فيه.

• يجب الحرص على اختيار الجامعة، فليست القضية أخذت الماجستير أو الدكتوراة بل: من أين؟ وفي أي شيء؟!

• اجعل مرحلة الدراسة مرحلة للتخصص من ناحية القراءات والتواصل مع أصحاب التخصص، بل وحتى مشاهدات اليوتيوب.

• كلما أعطيت البحث العلمي أعطاك، فلا تبخل عليه بشيء (الوقت والجهد والمال) لتأخذ منه ما يشرّفك.

• احرص على استخدم البرامج والتطبيقات التي تحفظ الأعمال مثل جوجل درايف ودروب بوكس حتى لا تضيع الأعمال.

• إن غبت عن المكتبة فراجع نفسك!

• في الاختبار الشامل احرص على صياغة مذكرة لكل مادة حسب توصيف المقرر، فالشامل فرصة ذهبية للتمكن من التخصص.

• بحثك لن يغير الكون، ولذلك كن واقعياً، وبالمقابل لا تكتب ما لا يشرفك لكي لا تترك لأبنائك ما لا يليق!

• في اختيار موضوع البحث أو الرسالة- وهي مرحلة مرهقة ومفصلية- خذه من الباحثين (وهو الأهم) أو من خلال دراستك المنهجية أو من الدراسات والأبحاث.

• استفد دوماً من الباحثين الذين سبقوك فستجد عندهم ما لا تجد في الكتب.

• في اختيار الموضوع اكتب ما ترغب فيه وتقدر عليه ويحقق لك فرصاً مستقبلية.

• في اختيار الموضوع عليك أن تدرك أنك لست وحدك! ولذلك لا تتحطم عندما تجري عليه التعديلات ممن يمر عليهم.

• عندما تبدأ في رسالتك ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي وابتعد عن الشبكة (على الأقل في ثلاثة الشهور الأولى من بداية البحث).

• المكتبة الرقمية السعودية تستحق التقدير، فهي توفر بحوثاً كاملة للباحثين وهم في بيوتهم!

• احرص على التواصل المباشر مع مشرفك فهو أفضل من تواصل الجوال أو البريد الالكتروني!

• اجمع كل ما يناسب موضوعك، ولكن عليك أن تدرك أنك لن تكتب كل ما جمعته، ولكنه سيفيدك!

• لا تضع مرجعاً من بين المراجع إلا وقد اطلعت عليه، ولا تأخذ قولاً إلا وقد نسبته لصاحبه، حتى لا ينظر إليك من بعدك نظرة دونية كما فعلتها أنت مع من قبلك!

• راجع بحثك حتى اللحظة الأخيرة فهو يستحق!

• شهادة الدكتوراة لا يجب أن تكون النهاية بل البداية، تأليفاً وتدريباً وعطاءً في التخصص.

*نقلاً عن "اليوم"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة