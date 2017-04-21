تجربة طالب دراسات عليا

هذه مجموعة من التجارب الشخصية أقدمها لطلاب الدراسات العليا، حفظاً لها، وإعانة لهم على مهمتهم النبيلة التي يرهقهم فيها قلة المستشار:
• وجدت بعد أن درست أن بعض طلاب الدراسات العليا السابقين يضخّم الأمور، فيصرف بذلك الراغبين في الدراسة عنها، إن كل طريق نجح فيه غيرك ليس مستحيلاً أن تنجح فيه.
• يجب الحرص على اختيار الجامعة، فليست القضية أخذت الماجستير أو الدكتوراة بل: من أين؟ وفي أي شيء؟!
• اجعل مرحلة الدراسة مرحلة للتخصص من ناحية القراءات والتواصل مع أصحاب التخصص، بل وحتى مشاهدات اليوتيوب.
• كلما أعطيت البحث العلمي أعطاك، فلا تبخل عليه بشيء (الوقت والجهد والمال) لتأخذ منه ما يشرّفك.
• احرص على استخدم البرامج والتطبيقات التي تحفظ الأعمال مثل جوجل درايف ودروب بوكس حتى لا تضيع الأعمال.
• إن غبت عن المكتبة فراجع نفسك!
• في الاختبار الشامل احرص على صياغة مذكرة لكل مادة حسب توصيف المقرر، فالشامل فرصة ذهبية للتمكن من التخصص.
• بحثك لن يغير الكون، ولذلك كن واقعياً، وبالمقابل لا تكتب ما لا يشرفك لكي لا تترك لأبنائك ما لا يليق!
• في اختيار موضوع البحث أو الرسالة- وهي مرحلة مرهقة ومفصلية- خذه من الباحثين (وهو الأهم) أو من خلال دراستك المنهجية أو من الدراسات والأبحاث.
• استفد دوماً من الباحثين الذين سبقوك فستجد عندهم ما لا تجد في الكتب.
• في اختيار الموضوع اكتب ما ترغب فيه وتقدر عليه ويحقق لك فرصاً مستقبلية.
• في اختيار الموضوع عليك أن تدرك أنك لست وحدك! ولذلك لا تتحطم عندما تجري عليه التعديلات ممن يمر عليهم.
• عندما تبدأ في رسالتك ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي وابتعد عن الشبكة (على الأقل في ثلاثة الشهور الأولى من بداية البحث).
• المكتبة الرقمية السعودية تستحق التقدير، فهي توفر بحوثاً كاملة للباحثين وهم في بيوتهم!
• احرص على التواصل المباشر مع مشرفك فهو أفضل من تواصل الجوال أو البريد الالكتروني!
• اجمع كل ما يناسب موضوعك، ولكن عليك أن تدرك أنك لن تكتب كل ما جمعته، ولكنه سيفيدك!
• لا تضع مرجعاً من بين المراجع إلا وقد اطلعت عليه، ولا تأخذ قولاً إلا وقد نسبته لصاحبه، حتى لا ينظر إليك من بعدك نظرة دونية كما فعلتها أنت مع من قبلك!
• راجع بحثك حتى اللحظة الأخيرة فهو يستحق!
• شهادة الدكتوراة لا يجب أن تكون النهاية بل البداية، تأليفاً وتدريباً وعطاءً في التخصص.
*نقلاً عن "اليوم"