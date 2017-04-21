تعرف على الناجيين السعوديين اللذين خطفا في العراق

وصل مساء الجمعة سعوديان تم اختطافهما في العراق، بعد سنة وأربعة أشهر، حيث أعلنت الخارجية السعودية أن اثنين من مواطنيها كانا ضمن مجموعة المختطفين القطريين الذين تم إطلاق سراحهم صباح الجمعة وغادروا العراق، ‏ وهما سالم عبد الهادي المري ومحمد عبد الله المري.



وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن مصدراً مسؤولاً في وزارة الخارجية #السعودية، عبر عن "شكر #المملكة وتقديرها لحكومة #العراق الشقيق وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور حيدر #العبادي على جهودها في العثور على المختطفين القطريين وإطلاق سراحهم ومن بينهم اثنان من المواطنين #السعوديين حيث غادر الجميع الأراضي العراقية بعد ظهر الجمعة.

يذكر أن القطريين كانوا قد اختطفوا في منطقة "ليا" التي تبعد نحو 30 كلم جنوب شرقي ناحية بصية في بادية محافظة #المثنى، المحاذية للمملكة العربية السعودية، خلال رحلة صيد عام 2015.