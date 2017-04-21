نبدأ مقتطفات الجمعة بعنوان صادم يقول: 20 ألف سعودي من حملة الماجستير والدكتوراه بلا عمل!

أعتقد جازما أن وزارة التعليم تفتقد متحدثا رسميا محنكا، يمتلك خبرة إعلامية كبيرة، ويدرك حجمها وحجم صورتها وثقلها في المجتمع «مع التقدير للمتحدث الحالي». الوزارة افتقدت حضورها في الإعلام خلال السنتين الماضيتين، وأصبح الوزير بمفرده هو من يواجه الإعلام!

المتحدث الناجح يعدّ واجهة مهمة للجهة الحكومية، إما أن يتحدث ويتفاعل مع الإعلام، أو يترك المهمة لغيره.

رقم مهم، مر هذا الأسبوع بهدوء دون أن يلفت الانتباه، يقول: 191 ألف وظيفة هندسية في السعودية مشغولة بغير سعوديين!

سؤال من صديق ساخر يقول: لماذا في مهرجاناتنا واحتفالاتنا نجد أن المنظمين أكثر من الجمهور؟!

أجمل أخبار الأسبوع كان قيام وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف 90 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي

«تويتر ـ فيسبوك ـ إنستجرام» داخل المملكة، يتابعهم أكثر من 1.5 مليون متابع، وتعرض -وفقا لـ«الوطن»- آلاف الإعلانات لسلع مقلدة ومغشوشة!

سؤال من قارئة: «لماذا لا تتفاعل وزارة التعليم مع حوادث المعلمات، مثل واجب العزاء، وزيارة المصابات، والاطمئنان عليهن، ومتابعة حالتهن؟»

خبر لافت يقول: إن وزير العدل قرر إيقاف 8 صكوك مزورة في منطقة الرياض، تم استخراجها على أراض حكومية بمساحة إجمالية 352 مليون متر مربع، تفوق المساحة المخصصة لوزارة الإسكان في الرياض!

هذه الصكوك لم توقع من كائنات فضائية، وقّعتها وعادت إلى الفضاء. هناك أناس ومسؤولون وكتاب عدل يقفون خلفها، والناس تريد معرفة من هؤلاء؟ وما العقوبات التي سينالونها؟!

نختم بتغريدة جميلة في حساب المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الزميل النشط خالد أبا الخيل، ‏وفيها: وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قرارا بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة»المولات» في المملكة على السعوديين والسعوديات.

*نقلاً عن "الوطن"