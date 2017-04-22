الملك سلمان يأمر بإعادة جميع البدلات لموظفي الدولة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز #أوامر_ملكية مساء السبت، تقضي بصرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي #عاصفة_الحزم وإعادة الأمل، وإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه قبل إلغائها.

إلى ذلك، نصّت الأوامر على تعيين الأمير خالد بن سلمان سفيراً للمملكة في #واشنطن ، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير دولة لـ #شؤون_الطاقة.

ونصت على تعيين الأمير فهد بن تركي قائداً للقوات البرية، وتعيين اللواء أحمد حسن #عسيري نائباً لرئيس #الاستخبارات_السعودية.

كما تضمنت إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد من منصبه في رئاسة هيئة الرياضة، وإعفاء وزير الإعلام والثقافة عادل الطريفي من منصبه وتعيين عواد العواد، وكذلك إعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه وإحالته للتحقيق، وتعيين عصام بن سعد بن سعيد مكانه.

ونصت على تعيين ناصر الداوود مستشاراً في #الديوان_الملكي ، وتعيين إبراهيم العمر محافظاً لـ #الهيئة_العامة_للاستثمار بمرتبة وزير، وتعيين عبدالرحمن الشلهوب مستشاراً لـ #ولي_ولي_العهد.

كذلك، نصت على إعفاء عبدالرحمن العاصمي مدير #جامعة_الأمير_سلطان من منصبه.

كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميراً لمنطقة #الحدود_الشمالية ، والأمير عبد العزيز بن سعد أميراً لمنطقة #حائل ، والأمير حسام بن سعود أميراً لمنطقة #الباحة ، وتعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة #مكة ، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة #نجران ، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائباً لأمير منطقة #القصيم ، وأحمد بن فهد بن سلمان نائباً لأمير المنطقة #الشرقية ، ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة #الرياض .

وعلى صعيد الاختبارات، نصت الأوامر على تقديم موعد اختبارات نهاية العام الدراسي إلى ما قبل شهر رمضان.

وفي ما يلي كافة ما تضمنته الأوامر الملكية:

1 - إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة التي تم إلغاؤها لما كانت عليه اعتباراً من اليوم

2 - صرف راتبين للعسكريين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل

3 - إنهاء الاختبارات قبل شهر رمضان

4 - إعفاء أمير منطقة حايل وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود بمرتبة وزير

5 - تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين

6 - إعفاء أمير منطقة الباحة وتعيين الأمير حسام بن سعود آل سعود بمرتبة وزير

7 - إعفاء أمير منطقة الحدود الشمالية وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان

8 - تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة بمجلس الوزراء

9 - إعفاء سفير المملكة في أميركا وتعيين خالد بن سلمان بن عبد العزيز

10 - إعفاء قائد القوات البرية وترقية فهد بن تركي لفريق ركن وقائد للقوات البرية

11 - تعيين الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عياف آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

12 - يعفى الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه

13 - تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير

14 - تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز نائباً لأمير المدينة المنورة

15 - تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة جازان

16 - تعيين الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الرياض

17 - تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائباً لأمير المنطقة الشرقية

18 - تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل تركي بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة القصيم

19 - تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة

20 - تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة نجران

21 - تعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة

22 - تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن فيصل مستشاراً بوزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة

23 - إعفاء الدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتعيين المهندس محمد السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات

24 - إعفاء الأستاذ خالد العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه وتكليف لجنة خاصة للتحقيق فيما صدر في حقه وتكليف الدكتور عصام بن سعيد وزيراً للخدمة المدنية

25 - تعيين محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة

26 - إعفاء الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه وتعيين عواد بن صالح العواد وزيراً للثقافة والإعلام ورئيساً لهيئة الثقافة

27 - تعيين الدكتور ناصر الداوود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

28 - تعيين المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر رئيساً للهيئة العامة للاستثمار بالمرتبة الممتازة

29 - إعفاء الدكتور عبد الرحمن العاصمي مدير جامعة الخرج من منصبه

30 - تعيين الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائباً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة

31 - تعيين ماجد بن عبد الله البواردي نائباً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة

32 - تعيين المهندس طارق بن عبد الله الفارس نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة

33 - تعيين المهندس منصور بن هلال العنزي نائباً لوزير الزراعة والمياه والبيئة بالمرتبة الممتازة

34 - تعيين المهندس سعد بن عبد العزيز الخل نائباً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة

35 - تنهى خدمة الفريق يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة ويحال للتقاعد، ويعين اللواء أحمد عسيري مكانه

36 - تعيين عبد الرحمن بن عبد العزيز الشلهوب نائباً لمستشار رئيس مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

37 - تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشاراً للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة

38 - إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط مباشرة بالديوان الملكي ويكون مستشار الأمن الوطني رئيساً للمركز

39 - تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي مديرًا لجامعة الملك فيصل بالمرتبة الممتازة

40 - تعيين المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي محافظاً لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة

41 - تعيين الدكتور خليل الثقفي رئيساً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمرتبة الممتازة

42 - تعيين أحمد بن عبد العزيز الحقباني رئيساً عاماً لمصلحة الجمارك بالمرتبة الممتازة

43 - تعيين غانم بن الحميدي مساعداً لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة

44 - تعيين الدكتور غسان السليمان مستشاراً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الخامسة عشرة.