شاهد.. تخريب "همجي" لاستراحة بالأحساء وصاحبها يتوعد

وثق مقطع #فيديو عملية #تخريب "همجية" لاستراحة بمحافظة #الأحساء، حيث قام مستأجروها بإلحاق أضرار بالغة بها، ولقيت الحادثة تفاعلاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمعاقبة المتسببين في العبث بتلك الأملاك الخاصة.

من جهته توعد صاحب الاستراحة #الشباب المخربين، حيث أوضح أنه أبلغ الجهات الأمنية وتم القبض عليهم في وقت قياسي، مطالباً بالتعويضات نتيجة التكسير والتلفيات التي أحدثوها ووثقوها بافتخار، وقال إنه لا يعلم سببا لهذه الهمجية.

ونفى صاحب الاستراحة أنه تم #الاعتداء عليه، مشيرا إلى أن مقطع الضرب كان لقريب لهم يمزحون معه بطريقة غريبة، موضحا أن الجهات الأمنية ستأخذ له حقه نتيجة التشويه.

وأظهر المقطع قيام عدد من الشباب المستأجرين للاستراحة باقتلاع المكيفات وتكسير "اللمبات" والعبث في #مسبح الاستراحة برمي إطار #سيارة فيه وبعض فروع الأشجار، إلى جانب رمي دراجات نارية في المسبح، واقتلاع الشباب للأشجار الموجودة في الاستراحة، ومحاولتهم التخريب والعبث بما تحتويه.

وانتقد متداولو المقطع تصرف هؤلاء الشبان، معربين عن صدمتهم وغضبهم حيال هذه السلوكيات المرفوضة، مطالبين الجهات المختصة بضرورة محاسبتهم على فعلتهم.