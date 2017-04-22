شاهد.. رصد كاميرات مدينة سعودية لمخالفات الحزام والجوال

أقدمت الهيئة الملكية بـ #الجبيل (شرق السعودية) على تركيب ٤٨٧ #كاميرا #ترصد #المخالفات_المرورية ، حيث تعد الكاميرات الوحيدة في #المملكة التي ترصد مخالفات ربط الحزام واستخدام الجوال، والتحكم في فتح الإشارات الضوئية، وفك الازدحام وسرعة الوصول إلى أي مشكلة تعترض قواعد السير في المدينة.

ويأتي تركيب هذا النوع من الكاميرات بعد ارتفاع نسبة #الحوادث_المرورية في المملكة التي راح ضحيتها نحو ١٠٠ ألف شخص خلال العشرين سنة الماضية كما أوضحها الحساب الرسمي للمرور #السعودي ، حيث كانت السرعة واستخدام الجوال وعدم #ربط_الحزام من أبرز الأسباب.

وأوضح بندر الردادي مهندس طرق في مركز التحكم المروري في الجبيل لـ "العربية نت" أنه تم رصد ٨٠٣٧ مخالفة عدم ربط الحزام و #استخدام_الجوال خلال عام ٢٠١٦، وفي آخر إحصائية رصدت أجهزة المراقبة ١٣٦٨ مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي فقط.

وقال: "احتلت مخالفة عدم ربط حزام الأمان المرتبة الأولى بواقع ٨١٨ مخالفة، تلاها عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق بواقع ٢٩١ مخالفة".

وأضاف أن المركز يتواصل مع مرتادي الطرق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لعرض معلومات وإحصاءات المرور في المدينة والحوادث المرورية والطرق المزدحمة يوميا تحت معرف مركز التحكم المروري.

ويعدُ مركز التحكم المروري بالهيئة الملكية هو الأول من نوعه، في ربطه بكاميرات على طول شوارع وتقاطعات مدينة الجبيل الصناعية.