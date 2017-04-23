أمر ملكي بتقديم الاختبارات بالسعودية إلى ما قبل رمضان

صدر أمر ملكي، مساء السبت، بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي إلى ما قبل شهر مضان المبارك.

وقد قوبل الأمر الملكي بارتياح كبير من قبل منسوبي التعليم والطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن جميع المعنيين بالموضوع كانوا يتخوفون من بعض المشاكل، لاسيما المعلمات اللواتي يقطعن مئات الكيلومترات يومياً من أجل الوصول لمدارسهن، إضافة إلى وجود العديد من الالتزامات المنزلية.

أطول إجازة للمعلمين والطلاب

ووفقاً للأمر الملكي فإنه من المتوقع أن تكون إجازة نهاية العام الدراسي حوالي 3 أشهر و20 يوماً، حيث ستنتهي الاختبارات قبل رمضان، ويعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة عقب #الحج ، لتصبح بذلك أطول إجازة للمعلمين والطلاب في تاريخ وزارة التعليم.

وأعلن وزير التعليم د. أحمد العيسى عبر حسابه الرسمي في تويتر، السبت، أنه بناءً على الأمر الملكي الكريم بتقديم #الاختبارات_النهائية لتنتهي قبل دخول #شهر_رمضان المبارك، فإن وزارة التعليم ستعلن يوم الأحد الترتيبات الجديدة للفترة القادمة مع فترة الاختبارات النهائية.

كما تقدم الوزير العيسى لمقام خادم الحرمين الشريفين بالشكر والتقدير على أمره الكريم بتقديم الاختبارات النهائية لتنتهي قبل شهر رمضان المبارك تخفيفاً على أبنائه وبناته.