الجبير: لا أساس لشكوك الإعلام حول علاقة السعودية بمصر

نفى وزير الخارجية السعودي #عادل_الجبير بعد لقائه بنظيره المصري في الرياض جميع الشكوك التي حامت حول #العلاقات_المصرية_السعودية أخيراً.

وأكد الجبير أن علاقة #الرياض و #القاهرة تزداد صلابة ومتانة.

وقال الجبير: "هناك كثير من الشكوك التي تم طرحها في وسائل الإعلام أخيراً عن العلاقات السعودية-المصرية وهذه لا أساس لها على الإطلاق.. البلدان كما ذكرت تربطهما علاقة تاريخية واستراتيجية، ونتوقع أن تزداد نمواً وصلابة ومتانة.. أرحب بك معالي الوزير إلى بلدك الثاني، وأشكرك على الاجتماع المثمر والبناء".

وأوضح الجبير أن اللقاء تناول الأوضاع في المنطقة خاصة في #سوريا و #العراق و #اليمن و #ليبيا وأهمية إيجاد الحلول لها، "لاسيما مع اتفاق الرؤى والتوجهات بين بلدينا"، مشيراً إلى أهمية دوام التنسيق بين البلدين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لما يصب في مصلحة شعبي البلدين الشقيقين ومصلحة منطقتنا العربية والإسلامية.

بدوره قال وزير الخارجية المصري #سامح_شكري إن المباحثات المطولة نتج عنها مزيد من التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق بين #مصر و #السعودية.

وأضاف شكري: "أتيحت لي الفرصة لجولة مباحثات مطولة مع معالي الوزير.. كانت تتسم بالتأكيد على وحدة الهدف ووحدة العمل وضرورة التنسيق الوثيق فيما بيننا.. واتفقنا على دورية الاجتماعات والتواصل والحديث لصياغة مواقف تخدم مصلحة بعضنا البعض".

وأكد شكري على ضرورة عمل البلدين الشقيقين جنباً إلى جنب لمصلحة الأمن القومي العربي، لاسيما أنه لمس الاهتمام الكبير في هذا الجانب من قبل نظيره الجبير خلال جميع اللقاءات السابقة ولقاء اليوم، مؤكداً أن #الأمن_القومي_العربي مسؤولية مشتركة، "يجب الاضطلاع بها وعدم التهاون حيالها، لأن المساس بجزء منه هو مساس بذلك الأمن كاملا، لذا لابد من الوقوف صفاً واحداً في هذا الأمر المهم، على غرار أمور أخرى كثيرة في جميع شؤوننا، مؤكداً أن التضامن والتواصل بين البلدين الشقيقين أمر استراتيجي لجمهورية مصر العربية، مثلها مثل المملكة العربية السعودية".