السعودية الأجمل

سعدت كمواطن (أولا) وكشاب (ثانيا) بالأوامر الملكية التي صدرت مساء السبت الماضي, وذلك لعدة أسباب موضوعية منها:

أن قيادة هذا البلد قريبة من نبض الشارع وتحس بإحساس المواطن فيه، وتتحمل في سبيل ذلك الكثير من التضحيات وعظيم التكاليف. بدليل إعادة كافة البدلات والمكافآت التي أوقفت لبضعة أشهر لظروف اقتصادية، عملت الحكومة على تجاوزها. وكذلك تمكين المواطنين من التمتع بشهر الصوم وتقديم موعد الاختبارات قبل حلول الشهر الكريم. وصرف مرتب شهرين للمرابطين على الحدود أولئك الذين تجشموا مصاعب الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده ضد المعتدين.

ومن هذه الأسباب أيضا، الاستمرار في سياسة تعزيز الثقة في الشباب من أصحاب المهارة والخبرة المتطورة، للانتقال بالأداء الحكومي من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الحديثة والمتقدمة والمواكبة لأحدث المعطيات العصرية.

ومنها كذلك، ترسيخ مبادئ العدالة وإخضاع الوزراء وكافة منسوبي الدولة لحكم النظام والقانون، كما حدث مع وزير الخدمة المدنية السابق. وهذه أول مرة يتعرض فيها مسؤول كبير ليس للإعفاء من الوظيفة العامة فحسب، وإنما للمحاكمة والمحاسبة بكل ما سيترتب عليها من أحكام ضد كل من يسيء استخدام سلطة الدولة.

هذه المعطيات بكل دلالاتها المباشرة وغير المباشرة، تؤكد أن دولة سعودية شابة تتحرك بسرعة وفي كل اتجاه وعلى كل صعيد. وبمعنى آخر، فإن الحراك الواسع الذي تشهده البلاد على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني ماض في الاتجاه المرسوم له بعناية. وأن ما يميز هذا الحراك هو صفة النقد وتصحيح المسار ومعالجة الأخطاء وتصويب القرارات في المكان والزمان المناسبين.

الشيء المتبقي هو، أن تتضافر جميع الجهود لمواكبة هذه الخطوات المباركة ودعمها، والصدق معها ومع القائمين عليها. إخلاصا للوطن وتحملا للأمانة كما أوجبها الله علينا، وأحاط بها أعناقنا تجاه وطن هو سيد كل الأوطان.