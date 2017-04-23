السعودية: ماجد بن عبدالله البواردي نائبا لوزير التجارة

صدر مساء السبت في السعودية أمر ملكي بتعيين المهندس ماجد بن عبدالله البواردي نائبا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

وقد قدم ماجد #البواردي على حسابة في تويتر شكره وتقديره على الثقة الملكية الكريمة، ووعد ببذل قصارى جهده من أجل خدمة هذا الوطن وأبنائه.

وقد ارتقى البواردي عدة مناصب في مسيرته العملية، آخرها الرئيس التنفيذي لشركة ثقة لخدمات الأعمال وهي الشركة التي تعد شريكاً استراتيجياً مع وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تطوير خدماتها منذ عام 2012 ومجموعة وزارات وجهات حكومية أخرى، بالإضافة لكونه سابقا مستشارا لوزير التجارة والصناعة، ومشرفا عاما على تقنية المعلومات.

كذلك شارك البواردي في عضوية عدة مجالس ادارات مثل هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني والبريد السعودي وغيرها من الجهات، كما رأس مؤخرا مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات الأعمال ومجلس إدارة شركة مطارات #الرياض .

وقد تخرج البواردي من كلية الحاسب في جامعة الملك سعود، وحصل على عدة برامج تدريبية وشهادات أبرزها شهادة ماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، وشهادة متقدمة في القيادة والادارة من معهد ماساتشوستس MIT . وقد بدأ مسيرته العملية في شركة الاتصالات ثم شركة علم لأمن المعلومات ثم برنامج يسر للتعاملات الالكترونية ومن ثم مستشارا في وزارة التجارة والصناعة ورئيسا تنفيذيا لشركة ثقة لخدمات الأعمال، ومؤخرا رئيسا لمجلس مديري شركة ثقة لخدمات الأعمال.

