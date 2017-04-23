السيرة الذاتية لوزير الثقافة والإعلام عواد العواد

عقب تعيينه مساء السبت وزيراً للثقافة والإعلام، تقدم عواد بن صالح العواد بأسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للثقافة والإعلام.

وعد تعيينه تكليفا وتشريفا ومسؤولية تستوجب العمل بكل جهد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتطوير وتنمية قطاعي الثقافة والإعلام بما يتواكب مع ما تعيشه المملكة من حراك تنموي على كافة الصعد، سائلا الله القدير أن يعينه على أداء الأمانة.

فمن هو وزير الثقافة والإعلام الجديد؟

عواد بن صالح العواد من مواليد الرياض في 11 نيسان/إبريل 1972، متزوج ولديه 3 أبناء، حاصل على دكتوراه في أنظمة الأسواق المالية من جامعة "وريك" ببريطانيا عام 2000، وحاصل على الماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام 1996، ونال شهادة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض عام 1992.

شغل الوزير #العواد قبل تعيينه وزيراً للثقافة والإعلام منصب سفير لخادم الحرمين الشريفين في ألمانيا بداية من أكتوبر 2015 إلى صدور الأمر الملكي في 22 نيسان/إبريل 2017 بتعيينه وزيراً للثقافة والإعلام. ويحمل مسيرة مهنية متميزة، حيث سبق له العمل في المناصب التالية:

- عمل مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية في المكتب الخاص لولي العهد

- عمل مستشاراً لأمير منطقة #الرياض

- شغل منصب نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في المملكة وفقاً للمعايير العلمية

- بدأ عمله الحكومي في مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما ، حيث كان مديراً للدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعهد المصرفي

- رأس وفد المملكة المناط به إجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الدولية التي تبرمها المملكة مع دول العالم المختلفة

- رأس الفريق السعودي المختص بالمنازعات التجارية لدى منظمة التجارة العالمية WTO

- نائب رئيس اللجنة السعودية السويسرية المشتركة

- نائب رئيس اللجنة السعودية الروسية المشتركة.

كما حصل على عدد من الدورات التدريبية والبرامج في مسيرته أبرزها:

- برنامج جامعة هارفرد للتنفيذيين

- برنامج حكومة سنغافورة للتنمية الاقتصادية

- برنامج "كرانفيلد" المكثف للإدارة العليا

- برنامج العمليات المصرفية

- برنامج "أيزن هاور" للقيادات الشابة