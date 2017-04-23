تفاصيل نجاة محافظ "العيص" من حادث إطلاق نار بالمدينة

نجا محافظ العيص #علي_البريكيت، السبت، من حادث إطلاق نار من قبل مجهول خلال زيارته للمدينة المنورة.

وقال المحافظ: "كنت متجها لأداء صلاة العصر ‏في المسجد المجاور لمنزلي، وفوجئت برجل يناديني وبيده #سلاح فأطلق طلقة في الهواء ثم أتبعها بثانية، وكان بالقرب مني منطقة منخفضة نزلت إليها فأطلق ‏الطلقة الثالثة، فقمت بإبلاغ الجهات الأمنية بما حدث، وعدت إلى المسجد لإتمام الصلاة، وقامت الجهات الأمنية بمباشرة الموقع وعثرت على آثار الطلقات وتم إلقاء القبض على مطلق النار".

وأكدت المصادر أن مطلق النار هو أحد موظفي محافظة #العيص وكان له طلب سابق ‏لنقله ليكون بوظيفة رئيس مركز، وتم رفض طلبه فأخذ يُحدث بعض المشاكل في المحافظة.

المتحدث الأمني لشرطة منطقة #المدينة_المنورة الرائد حسين القحطاني أوضح أن محافظ العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة "تعرض إلى إطلاق نار من قبل شخص، وذلك أثناء تواجده اليوم بالمدينة المنورة، إثر خلاف شخصي بينهما، ولم يصب بأي أذى ولله الحمد".

وبعد التضييق على الجاني من قبل الجهات الأمنية بشرطة منطقة المدينة المنورة قام بتسليم نفسه. وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيداً لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حسب الاختصاص.