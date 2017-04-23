من هو الوزير الجديد الذي كافح "شمعون" بمئة ألف دولار؟

بعد تعيينه مساء السبت وزيراً جديداً للاتصالات في السعودية، أبدى العديد من المغردين ترحيباً وتفاؤلاً في ما يمكن أن يقدمه المهندس عبد الله عامر السواحة، لا سيما أن الوزير كان أبدى مراراً في حسابه على تويتر تفاعلاً مع كل جديد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وإثر صدور الأوامر الملكية بتعيينه وزيراً، قال السواحة في أول تغريدة له " ‏أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين على ثقته الملكية الكريمة. وأسأل الله لنا ولكم العون والسداد والتوفيق لخدمة وطننا الحبيب".

أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين على ثقته الملكية الكريمة.

وأسأل الله لنا ولكم العون والسداد والتوفيق لخدمة وطننا الحبيب. pic.twitter.com/n6xgqjozVr — عبدالله عامر السواحه (@aalswaha) April 22, 2017

وأردف:" ‏أشكر أخي د. محمد السويل على جهوده بالفترة الماضية، وسنجتهد بإذن الله لتحقيق الأهداف المرصودة لرؤية ٢٠٣٠، لا تبخلوا علينا بالمشورة والدعاء".

أشكر أخي د. محمد السويل على جهوده بالفترة الماضية، وسنجتهد بإذن الله لتحقيق الأهداف المرصودة لرؤية ٢٠٣٠.

لاتبخلوا علينا بالمشورة والدعاء. — عبدالله عامر السواحه (@aalswaha) April 22, 2017

فما الذي يميز هذا الوزير الجديد؟

لعل أبرز ما عرف به السواحة، مكافحته للفيروس الشهير في #السعودية #شمعون الذي هاجم إلكترونياً عدداً من المؤسسات الرسمية.

فقد أعلن المهندس عبد الله عن مسابقة بجائزة قدرها ١٠٠ ألف دولار لأفضل تقرير يحلل الهجمات الأمنية على المملكة والمعروفة بـ"شمعون". وحظيت المسابقة بتنافس شديد من قبل المختصين في مجال أمن المعلومات.

كما حققت أكثر من 250 ألف عملية تفاعل، وشهدت تقديم قرابة 500 تقرير، تضع خططاً لمكافحة تلك الهجمات، وقد ترشح منها 20 للمرحلة النهائية، فيما كانت الجائزة من نصيب 5 سعوديين.

ولاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

إلى ذلك، أعاد مغردون على تويتر في أوقات سابقة تغريدات للوزير وهو يثني على إحدى حلقات يوتيوب على أحد أكبر مواقع الألعاب في السعودية، وعد البعض اهتمام المهندس السواحة بالتحول الرقمي نقطة قوية للتفاؤل بمستقبل #الإنترنت و #الاتصالات_في_السعودية ، لا سيما التطبيقات المحجوبة.