هذا هو تاريخ إيداع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة

كشف وزير المالية السعودي محمد #الجدعان عن موعد بدء إعادة #صرف_البدلات_و_المكافآت لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، مشيراً أن القرار سينعش #الاقتصاد_السعودي وسيزيد الثقة فيه، كما أنه سيسهم في توفير السيولة المالية التي سترفع مستوى #القوة_الشرائية.

وكان #مجلس_الوزراء_السعودي قد أصدر في سبتمبر الماضي، قراراً يقضي بخفض مكافآت وبدلات #الموظفين في #القطاع_الحكومي ، والذين يقدّر عددهم بحوالي 1.2 مليون موظف وموظفة، وبحسب تقديرات اقتصاديين، فإن البدلات تشكل ما يصل إلى 30% من #دخل_السعوديين العاملين في القطاع الحكومي.

وقال الوزير الجدعان إن الموعد المقرر لبدء إعادة صرف البدلات والمكافآت، سيكون يوم الخميس الـ5 من برج الجوزاء، الموافق 25 من شهر مايو القادم و29 من شهر شعبان، ومن المتوقع أن يظهر الأثر الاقتصادي لعودة البدلات في الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري.

وكان #العاهل_السعودي #الملك_سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر #أوامر_ملكية مساء السبت، تقضي بإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه قبل إلغائها، فضلاً عن صرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي #عاصفة_الحزم و #إعادة_الأمل ، فيما شكلت هذه القرارات فرحة غامرة لدى كافة شرائح المجتمع من موظفي الدولة والذين عبروا عن شكرهم للقيادة التي ما فتئت تتلمس احتياجات ورفاهية المواطنين.