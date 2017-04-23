التوطين وكرة الثلج

يعود التوطين السعودي للوظائف لواجهة أهم الأخبار التي يتم تداولها في المجتمع، ابتهاجًا ومزيدًا من التأكيد على أن السعودة ككرة الثلج العملاقة التي ستطال كل شبر في وطننا بشكلٍ تدريجي، وإعلان حقيقي بأـن الفرص الوظيفية في ازدياد لأبناء وبنات الوطن، فقد أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قرارًا وزاريًا، بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، وذلك حرصًا على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد أن نجحت وزارة العمل في زيادة نسبة التوطين في العديد من القطاعات، لعل أبرزها قطاع الاتصالات، المعني بتقديم خدمات الهواتف المحمولة وخدمات الصيانة والبيع، وذلك تمشيًا مع برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف خلق المزيد من فرص العمل، وإحلال السعوديين في المنشآت التي تشهد كثافة من العمالة الأجنبية، وبذلك نطوي صفحة من ماضٍ بعيد، كان يعج بالكثير من المطالبات بأهمية السعودة، ويأتي القرار بمثابة التطمين الحقيقي للباحثين عن العمل، ودَفْعَة مدروسة بعناية للعاطلين الذين يُبرِّرون تعطّلهم دائمًا: أن لا فرص حقيقية شاغرة في ميدان العمل؛ باستطاعها استغلال طاقاتهم الشبابية، وليُصبح الحل من وجهة نظرهم التسكُّع والجلوس على أرصفة الزمن المتهالكة.

تهنئة وطنية بحجم مساحة الوطن لمستقبل شباب وشابات الوطن، في خُطوة جديدة للتوطين تأتي متتابعة، لتشمل جميع مرافق سوق التجزئة.

* رسالة:

فهد السمحان، أحد النماذج الإعلامية المتميزة.. مسيرته حافلة بالإنجازات.. حيث قام بتغطية أحداث الحد الجنوبي لعاصفة الحزم وإعادة الأمل منذ انطلاقتها، وقد كُرِّم بشعار المملكة العربية السعودية، الذي قلَّده إيَّاه الأمير اللواء ركن تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود، أسوةً بالمقاتلين السعوديين.. لديه قصة كفاح وحب وشغف بالعمل الإعلامي، ويعتبر من شباب الوطن الطموح، ويتمتع بسلوك أخلاقي جعله محط إعجاب وتقدير من الجميع.

نقلا عن "المدينة"