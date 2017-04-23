تعرف على أبرز ما جاء في الأوامر الملكية السعودية

صدرت يوم أمس السبت عدد من الأوامر الملكية جاءت على النحو التالي:
1 - إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة التي تم إلغاؤها لما كانت عليه اعتباراً من اليوم
2 - صرف راتبين للعسكريين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل
3 - إنهاء الاختبارات قبل شهر رمضان
4 - إعفاء أمير منطقة حايل وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود بمرتبة وزير
5 - تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين
6 - إعفاء أمير منطقة الباحة وتعيين الأمير حسام بن سعود آل سعود بمرتبة وزير
7 - إعفاء أمير منطقة الحدود الشمالية وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان
8 - تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة بمجلس الوزراء
9 - إعفاء سفير المملكة في أميركا وتعيين خالد بن سلمان بن عبد العزيز
10 - إعفاء قائد القوات البرية وترقية فهد بن تركي لفريق ركن وقائد للقوات البرية
11 - تعيين الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عياف آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة
12 - يعفى الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه
13 - تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير
14 - تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز نائباً لأمير المدينة المنورة
15 - تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة جازان
16 - تعيين الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الرياض
17 - تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائباً لأمير المنطقة الشرقية
18 - تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل تركي بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة القصيم
19 - تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة
20 - تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة نجران
21 - تعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة
22 - تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن فيصل مستشاراً بوزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة
23 - إعفاء الدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتعيين المهندس محمد السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات
24 - إعفاء الأستاذ خالد العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه وتكليف لجنة خاصة للتحقيق فيما صدر في حقه، وتكليف الدكتور عصام بن سعيد وزيراً للخدمة المدنية
25 - تعيين محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة
26 - إعفاء الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه وتعيين عواد بن صالح العواد وزيراً للثقافة والإعلام ورئيساً لهيئة الثقافة
27 - تعيين الدكتور ناصر الداوود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير
28 - تعيين المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر رئيساً للهيئة العامة للاستثمار بالمرتبة الممتازة
29 - إعفاء الدكتور عبد الرحمن العاصمي مدير جامعة الخرج من منصبه
30 - تعيين الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائباً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة
31 - تعيين ماجد بن عبد الله البواردي نائباً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة
32 - تعيين المهندس طارق بن عبد الله الفارس نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة
33 - تعيين المهندس منصور بن هلال العنزي نائباً لوزير الزراعة والمياه والبيئة بالمرتبة الممتازة
34 - تعيين المهندس سعد بن عبد العزيز الخل نائباً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة
35 - تنهى خدمة الفريق يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة ويحال للتقاعد، ويعين اللواء أحمد عسيري مكانه
36 - تعيين عبد الرحمن بن عبد العزيز الشلهوب نائباً لمستشار رئيس مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة
37 - تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشاراً للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة
38 - إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط مباشرة بالديوان الملكي ويكون مستشار الأمن الوطني رئيساً للمركز
39 - تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي مديرًا لجامعة الملك فيصل بالمرتبة الممتازة
40 - تعيين المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي محافظاً لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة
41 - تعيين الدكتور خليل الثقفي رئيساً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمرتبة الممتازة
42 - تعيين أحمد بن عبد العزيز الحقباني رئيساً عاماً لمصلحة الجمارك بالمرتبة الممتازة
43 - تعيين غانم بن الحميدي مساعداً لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة
44 - تعيين الدكتور غسان السليمان مستشاراً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الخامسة عشرة.