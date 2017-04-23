تعرف على أبرز ما جاء في الأوامر الملكية السعودية

صدرت يوم أمس السبت عدد من الأوامر الملكية جاءت على النحو التالي:

1 - إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة التي تم إلغاؤها لما كانت عليه اعتباراً من اليوم

2 - صرف راتبين للعسكريين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل

3 - إنهاء الاختبارات قبل شهر رمضان

4 - إعفاء أمير منطقة حايل وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود بمرتبة وزير

5 - تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين

6 - إعفاء أمير منطقة الباحة وتعيين الأمير حسام بن سعود آل سعود بمرتبة وزير

7 - إعفاء أمير منطقة الحدود الشمالية وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان

8 - تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة بمجلس الوزراء

9 - إعفاء سفير المملكة في أميركا وتعيين خالد بن سلمان بن عبد العزيز

10 - إعفاء قائد القوات البرية وترقية فهد بن تركي لفريق ركن وقائد للقوات البرية

11 - تعيين الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عياف آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

12 - يعفى الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه

13 - تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير

14 - تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز نائباً لأمير المدينة المنورة

15 - تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة جازان

16 - تعيين الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الرياض

17 - تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائباً لأمير المنطقة الشرقية

18 - تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل تركي بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة القصيم

19 - تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة

20 - تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة نجران

21 - تعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة

22 - تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن فيصل مستشاراً بوزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة

23 - إعفاء الدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتعيين المهندس محمد السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات

24 - إعفاء الأستاذ خالد العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه وتكليف لجنة خاصة للتحقيق فيما صدر في حقه، وتكليف الدكتور عصام بن سعيد وزيراً للخدمة المدنية

25 - تعيين محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة

26 - إعفاء الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه وتعيين عواد بن صالح العواد وزيراً للثقافة والإعلام ورئيساً لهيئة الثقافة

27 - تعيين الدكتور ناصر الداوود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير

28 - تعيين المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر رئيساً للهيئة العامة للاستثمار بالمرتبة الممتازة

29 - إعفاء الدكتور عبد الرحمن العاصمي مدير جامعة الخرج من منصبه

30 - تعيين الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائباً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة

31 - تعيين ماجد بن عبد الله البواردي نائباً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة

32 - تعيين المهندس طارق بن عبد الله الفارس نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة

33 - تعيين المهندس منصور بن هلال العنزي نائباً لوزير الزراعة والمياه والبيئة بالمرتبة الممتازة

34 - تعيين المهندس سعد بن عبد العزيز الخل نائباً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة

35 - تنهى خدمة الفريق يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة ويحال للتقاعد، ويعين اللواء أحمد عسيري مكانه

36 - تعيين عبد الرحمن بن عبد العزيز الشلهوب نائباً لمستشار رئيس مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

37 - تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشاراً للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة

38 - إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط مباشرة بالديوان الملكي ويكون مستشار الأمن الوطني رئيساً للمركز

39 - تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي مديرًا لجامعة الملك فيصل بالمرتبة الممتازة

40 - تعيين المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي محافظاً لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة

41 - تعيين الدكتور خليل الثقفي رئيساً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمرتبة الممتازة

42 - تعيين أحمد بن عبد العزيز الحقباني رئيساً عاماً لمصلحة الجمارك بالمرتبة الممتازة

43 - تعيين غانم بن الحميدي مساعداً لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة

44 - تعيين الدكتور غسان السليمان مستشاراً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الخامسة عشرة.