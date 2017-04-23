مواجهة البطالة : نحو نظرة أعمق

لمسنا جميعاً في السنوات الأخيرة الماضية الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات المعنية للوقوف يداً بيد مع المواطن واختلاق الفرص الممكنة لإيجاد الحلول الملائمة لكافة العقبات التي يواجهها، فبات هنالك شفافية وصدى يُسمع لصوت المواطن والذي يلقى دائماً الاهتمام والعناية الكافيين لإيصاله للجهات المسؤولة والعمل على توفير بيئة سليمة وجذابة تستقطب أبناءنا الشباب وتدعمهم وتوفر لهم الفرص التي يطمحون إليها.

ومن أبرز المشاكل التي تقف عائقاً في سبيل تنمية مهارات شبابنا وتطويرها نحو الأفضل ما يُعانيه عدد ليس بقليل من البطالة وعدم إيجاد فرص عمل. وكخطوة إيجابية في سبيل القضاء على ذلك، صرّحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على لسان متحدثها الرسمي عزمها توطين المراكز التجارية «المولات». يأتي هذا القرار في وقت أصبح فيه شبابنا بأمسِّ الحاجة لوقوفنا معهم ومساعدتهم على اجتياز كافة الصعوبات التي يواجهونها وهم مقبلون على بدء مسيرة حياتهم العملية. فما مدى إيجابية هذه الخطوة وعوائدها على أبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل في مثل هذه الظروف الراهنة؟ خاصةً وأنّ هنالك تخوّفاً من خروج العديد من الشركات والمؤسسات من المنافسة السوقية نظراً لقلّة القوة الشرائية!

هنالك العديد من المهندسين والمهندسات والأطباء وغيرهم ممن يحملون الشهادات العليا والمتفوقين بالمجالات المختلفة مازالوا عاجزين عن إيجاد فرص عمل لهم! وحتى شبابنا ممن لا يحملون شهادات أو ممن لا يجدون أنفسهم في مضمار التعليم، يُمكن تهيئتهم للخوض في المجتمع بقوة وذلك من خلال تأهيلهم بالشكل المهني والحرفي المطلوب، فمجتمعنا بحاجة لكافة فئاته وأجناسه بتنوعها واختلافاتها.

بذلك، يوجد جوانب أخرى ينبغي التركيز عليها في ظل محاربة البطالة والعمل على تطوير مهارات أبناء مجتمعنا سعياً في تعزيز الاكتفاء الذاتي. إذ يُساهم تخفيف العراقيل أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال تقديم يد العون لهم وتسهيل الخدمات والإجراءات المتّبعة،في استمراريتها وتنوعها.

أخيراً، تعتبر أي خطوة متخذة في سبيل القضاء على البطالة من الخطوات الجيدة والإيجابية لتحسين أوضاع شبابنا وشاباتنا، ولكن أتمنى أن تكون النظرة أعمق وأشمل وألا تنحصر بمفاهيم وأمور محدودة المدى. فالهدف هو تطوير أبناء المجتمع بالشكل الذي يسمح لهم بأن يكونوا ذوي طموح عالٍ ويسعون لمنافسة الغير من أترابهم ورفع اسم بلادهم عالياً، وليس إشغالهم لإيجاد قوت يومهم فقط!

نقلاً عن "المدينة"