الرئيس المصري يغادر الرياض بعد زيارة رسمية

غادر فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي اليوم الاثنين #الرياض ، بعد زيارة رسمية للمملكة العربية #السعودية ، عقد خلالها مباحثات مع #العاهل_السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في وداع #الرئيس_المصري في قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، وقائد قاعة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار الركن محمد بن علي العواجي، وسفير #مصر لدى المملكة ناصر حمدي، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان #خادم_الحرمين الشريفين قد عقد جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض، الأحد، مع الرئيس #السيسي ، جرى خلالها استعراض #العلاقات_الأخوية الوثيقة، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وقالت الرئاسة المصرية إن الملك سلمان، أشار إلى حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب مصر، ولاسيما في حربها ضد #الإرهاب.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم #الرئاسة_المصرية، إن الرئيس السيسي أكد اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى حرصه على تدعيم أواصر #العلاقات_الثنائية في شتى المجالات، وبما يساهم في تعزيز #العمل_العربي_المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها #الوطن_العربي في الوقت الراهن.

كما وجه الرئيس المصري الدعوة للملك سلمان لزيارة مصر، وهو ما رحب به جلالته ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة.