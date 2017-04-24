المعينون بالأوامر الملكية يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

أدى القسم أمام #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين، الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

فقد أدى القسم كل من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية و الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير والأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران.

كما أدى القسم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى #الولايات_المتحدة الأميركية.

وأدى القسم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.

وحضر أداء القسم، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.