شاهد.. دعاء مؤثر من أم سعودية للمرابطين بالحد الجنوبي

لم تستطع #أم_محمد_القرني أن تتمالك نفسها وانهمرت دموعها وهي تشاهد فيلما مصورا لعمليات #عاصفة_الحزم وإعادة الأمل، ضمن أجنحة معرض القوات المسلحة المقام في مدينة أبها، حيث ذكرت أن ابنها من #المرابطين على الحد الجنوبي بنجران، مبينة أنها عادت من شرورة بعد أن قضت أسبوعا كاملا بقربه، داعية الله أن ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي ويعيدهم سالمين.

الجدير بالذكر أن معرض القوات المسلحة بالجنوب جاء بتوجيه من الأمير #محمد_بن_سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس #مجلس _الوزراء_وزير_الدفاع وبمشاركة القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية بمختلف قطاعاتها الموجودة (البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية والإدارة العامة للخدمات الطبية ممثلة في مستشفيات #القوات_المسلحة بالجنوب) على مساحة إجمالية تقدر بنحو 7.55 ألف.