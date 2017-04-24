كيف وصلت حزمة الجرجير إلى 500 ريال؟

حزمة "جرجير" بقيمة خيالية تفاجأ بها مواطن في الجبيل شرق #السعودية، حيث اشتراها بـ500 ريال ولم يلاحظ ارتفاع سعرها المبالغ إلا بعد عودته إلى المنزل، لكن الغريب أن المحل التجاري طالبه بإرجاع الجرجير الذي تناوله على طاولة الغداء ليعيدوا له المبلغ.

في التفاصيل اشترى بدر المطيري مجموعة من احتياجات منزله الواقع بالجبيل الصناعية، ودفع الحساب ببطاقة #الصراف لكن عند عودته إلى المنزل ومراجعة الحسابات تفاجأ بارتفاع قيمة الاحتياجات، حتى لاحظ سعر حزمة الجرجير التي اشتراها بـ500 .

حينها طالب المطيري باستعادة المبلغ، لكن الموظف المسؤول اشترط عليه إعادة الحزمة مقابل #النقود لكن الأمر تعذر لأن المواطن قد تناولها مع أسرته على الغداء.

من جهتها، أنهت الهيئة الملكية بالجبيل - ممثلة في إدارة الأملاك - قضية المواطن المطيري صاحب قضية حزمة الجرجير البالغة قيمتها 500 ريال، بعد أن تقدم بشكوى رسمية، حيث وجهت إدارة الأملاك المركز التجاري الذي باع حزمة #الجرجير للمواطن، بتصحيح الوضع وإرجاع باقي المبلغ له، وتلقى بدر اتصالاً من إدارة المركز التجاري يطلب مراجعته إياها بسرعة لتسوية الأمر.