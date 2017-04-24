ليلة البشائر

عندما كتبت قبل اشهر تحت عنوان « اقالة وزيرين» احدهما كان وزير الخدمة المدنية السابق، لم اكن احلم بأكثر من الإقالة، لكن الحزم السعودي، والعزم لدى الملك اعطيانا الإقالة ومعها التحقيق الرسمي او المحاكمة الوزارية ان صحت التسمية، ليقدم رسالة للجميع مفادها بأن لا أحد فوق المساءلة.

الأوامر الملكية مبهجة للشعب الذي عادت لموظفيه الحكوميين بدلاتهم، وحصل الابطال المرابطون الفعليون على الجبهات على مكافأة مستحقة، وهي ايضاً مبهجة لأن دماء جديدة وشابة ومتعلمة ضخت في اوردة الحكومة لتتسق مع كون هذا المجتمع شاباً في تكوينه الديموغرافي.

قد يكون الأمير فيصل بن خالد بن سلطان من اصغر امراء المناطق سناً الذين تم تعيينهم منذ عقود وقد يكون الأمير خالد بن سلمان من اصغر السفراء كذلك لعقود من الزمن، ولكن التجربة اثبتت ومن خلال الأمير الشاب ولي ولي العهد ومهندس الرؤية السعودية محمد بن سلمان ان العبرة بقدر التعليم والتأهيل، وبالأفق الواسع، وبالطموح والشغف لخدمة البلاد، وباستشعار حال ومستقبل البلاد التي تعج بالشباب من الجنسين والذين بالتأكيد نحتاج الى مقاربات تنموية وثقافية معهم تساعد ليس فقط على الإنجاز، ولكن ايضاً الإنجاز بوتيرة سريعة تناسب طبيعة العصر.

امراء شباب آخرون وضعتهم الأوامر الملكية في مواقع ادارية مهمة في امارات المناطق ليكون هناك مزيج بين الخبرة والشباب، وليصبح الأداء متناغمًا وطبيعة المجتمع.

الملك سلمان بن عبدالعزيز أكثر من يقدر قيمة الوقت، وقيمة الوعود، وهو وعد بتحقيق الأفضل، وها هو يفعل بدءاً بمحاربة الفساد واستغلال النفوذ، وليس انتهاء بإعادة البدلات والحوافز حالما سنحت الفرصة.

الملك يضخ الخبرات العريقة مثل الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي قضى حياته المهنية كمسؤول في الدولة في قطاع الطاقة، وتبنى كثيرًا من المشاريع والمبادرات كان آخرها المشروع العملاق الإستراتيجي «كفاءة الطاقة»، ليجيء كوزير دولة متخصص في الطاقة كسابقة تاريخية يؤكد بعد النظر الملكي ويعزز استثمار طاقة وطنية يعرف المهتمون انجازاتها. ايضًا مع هذه الخبرات هناك تعيينات في امارات المناطق تدفع نحو مزيد من الطاقة والحيوية من أجل تعزيز العمل التنموي، فيمكننا القول ان خادم الحرمين الشريفين يمزج الخبرات بروح الشباب وستكون الافضلية دوماً للإنجاز بدليل عدم التردد في اقالة وزراء بعد فترات قصيرة بسبب عدم تحقيقهم للمطلوب منهم.

كانت ليلة جميلة في السعودية، وكان الفرح يزور الجميع حتى من به ألم او وجع في جسده او روحه استبشر خيراً وازداد ثقة ان قيادته دومًا تلبي تطلعاته.

والفرح يذكر بالابتسامة، ومن طريف ما حدث على المستوى الاجتماعي ان بعض موظفي الحكومة ممن ألغيت بدلاتهم لم يكونوا صادقين مع زوجاتهم تحديداً وذكروا ارقاماً مبالغًا فيها مدعين انها نقصت من رواتبهم، وها هي اليوم تعود، ولكن من كذب منهم هو اليوم محتار جداً كيف سيقنع زوجته ان الثلاثة آلاف ريال التي ادعى خصمها او الغاءها من راتبه عادت اليوم ولكنها سبعمئة ريال فقط!

*نقلاً عن "الحياة"