ولي ولي العهد يقلد قائد القوات البرية رتبته الجديدة

قلد #الأمير_محمد_بن_سلمان #ولي_ولي_العهد ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالديوان الملكي، اليوم الاثنين، الفريق ركن #فهد_بن_تركي بن عبدالعزيز رتبته الجديدة بعد صدور #الأمر_الملكي بترقيته لرتبة فريق ركن وتعيينه قائدًا للقوات البرية.

وهنأ ولي ولي العهد، #قائد_القوات_البرية بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه.

من جهته عبر قائد القوات البرية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولولي ولي العهد على ثقتهم، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ليكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به.

حضر #مراسم_التقليد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.