القوات السعودية تدمر قاربا مفخخا للميليشيات قبالة جازان

‏دمرت #قوات_حرس_الحدود_السعودية زورقاً مفخخاً تابعاً لميليشيات الحوثي حاول التسلل للمياه الإقليمية السعودية.

وقالت #القوات_السعودية إن القارب كان مفخخاً وبدون قائد حيث فجرته على الفور.

وفي التفاصيل، رصدت دوريات حرس الحدود في قطاع الموسم التابع لمنطقة #جازان في تمام 3:40 فجر الثلاثاء زورقاً بحرياً مجهولاً ‏يسير بسرعة 34 عقدة بحرية، ويتجه نحو رصيف توزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان. وتم تحذيره عبر النداء الآلي من قبل دوريات حرس الحدود، لكنه لم يستجب فتم اعتراضه من قبل الدورية.

إلى ذلك، عثر بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات جاهزة للتفجير.

وشاركت سرية الإزالة للقوات الخاصة البحرية التابعة للبحرية السعودية بتدميره في وسط البحر.

السيطرة على الغرافي في تعز

من جهة أخرى، سيطر #الجيش_الوطني_اليمني الاثنين في #المخا بمحافظة تعز على منطقة #الغرافي حول #معسكر_خالد_بن_الوليد بعد معارك عنيفة مع ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح.

وأكد مصدر ميداني أن قوات #الجيش_اليمني أحكمت السيطرة الكاملة على قرية وجبل #الثوباني التابعة للمخا، وتمكنت من تحرير مناطق واسعة في محيط #دار_ابن_علوان في مديرية #موزع غرب #تعز.

وقالت قيادة محور تعز إن اشتباكات عنيفة اندلعت في تلال #الضويحة، وامتدت إلى #جبل_عقار بموزع، وأسفرت عن مصرع 12 من #الانقلابيين، مشيرة إلى أن معنويات عناصر الميليشيات باتت منهارة.

وفي وقت سابق من الاثنين، سيطرت #قوات_الشرعية في #اليمن، مدعومة بـ #التحالف_العربي، على أبراج الاتصالات الخاصة بمعسكر خالد بن الوليد، فيما عملت كتيبة بالجيش الوطني من أبناء مديرية #الوازعية على مهمة تحديد المخابئ وتطهير المعسكر من الألغام.