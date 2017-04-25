فيديو.. لماذا يعيرون فساتين الزفاف مجاناً بالسعودية؟

وفق خصوصية تامة، تعمل #مبادرة_سعودية في مدينة #جدة، على إعادة تدوير #فساتين الزفاف والأفراح، لإعارتها للفتيات المقبلات على الزواج مجانا، وذلك بهدف التخفيف عليهم من تكاليف الزواج، فضلا عن نشر الوعي بأهمية تيسير الزواج، بعيداً عن الإسراف والبذخ الواقع في حفلات الزواج، سيما أن كلفة #فستان_الزفاف تعتبر الأعلى ثمنا في مستلزمات تجهيز العروس، رغم أنه لا يستخدم إلا لمرة واحدة.

وفي سياق المبادرة النسائية، أقيمت صالة عرض أسمتها "معرض العروس" تحاكي دور الأزياء النسائية المتخصصة، حيث تحتوي على ما يزيد عن 600 فستان من الفساتين المنوعة الخاصة بالأفراح ذات الجودة العالية، والتي تصل قيمة البعض منها أكثر من 30 ألف ريال سعودي، إضافة إلى احتوائها على أقسام خاصة باحتياجات العروس مثل الأكسسوارات والتيجان والهدايا والأحذية، والتي تعار مجانا للمقبلات على الزواج.

وقالت مها عائض بن ماضي، منسقة المبادرة إن المشروع يعتبر من المجتمع وإلى المجتمع، حيث تستقبل المبادرة فساتين الأفراح من البوتيكات ومحال الأزياء والمتبرعات، ليتم إعادة تدويرها وتقديمها للمقبلات على #الزواج، مشيرة في حديثها لـ"العربية.نت" إن الخدمة لا تقتصر على منح الفستان، بل أيضا يتم تجهيز #العروس وتقديم هدية تحتوي على كافة المستلزمات التي تحتاجها العروس من مكياج وعطور.

وأوضحت مها، أن معرض العروس، يعتبر أحد المبادرات التي تعنى بتيسير الزواج وذلك من خلال شراكة فعالة مع #الجمعية_الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري، حيث يقع المعرض بمقر الجمعية بجدة التي تعتبر الداعم الأول لمبادرة معرض العروس، وقالت مها بن ماضي إن أي فتاة بإمكانها الاستفادة من المشروع وما عليها إلا زيارة المعرض الكائن بمقر الجمعية بحي الفيحاء بجدة.