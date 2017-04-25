شاهد.. لماذا ظهر الشيخ عائض القرني في مشهد تمثيلي؟

في مقطع لا تتجاوز مدته دقيقة يوضح قيام الممثل #حمدي_الفريدي بالحلف بيمين #الطلاق من أجل #لعبة_بلوت ، ويعيش الممثل في حيرة هل وقع طلاقه أم لا، وفي مشهد الختام استدل حمدي على الشيخ #عائض_القرني ، الذي شدد له على أن طلب الفتوى يكون من أهل العلم، وأفتاه أنه إذا كان لم يقصد الطلاق فعليه إطعام عشرة مساكين أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام.

واستعرض الشيخ عائض القرني على حسابه في "تويتر" أمس الاثنين مقطع فيديو لعمل تمثيلي جمعه بالفنان حمدي الفريدي، بعنوان "فاسألوا أهل الذكر"، حيث يتناول العمل قضية اللغو والحلف على الأعراض والطلاق.

وأوضح حمدي الفريدي لـ"العربية.نت"، أن فكرة العمل بدأت بعد أن قام الشيخ عايض القرني بعمل رتويت لحلقة الطفل الأصم والصلاة، وأبدى إعجابه بها، فاجتمعت بالشيخ في منزله وأثنى على عملنا حيث إن ٦٠ ثانية تصنع الفرق في إيصال رسائل توعوية للناس، فأخذنا منه الموافقة على المشاركة معنا ببعض الحلقات التوعوية والتي تحتاج لرؤية الدين والأحكام والفتوى الصحيحة، فوقع الاختيار على فكرة التساهل بالحلف بيمين الطلاق، وذلك لإيصال #الفتوى للناس بطريقة جديدة، حيث إن كثيرا من الشباب لا يعرف عواقب هذا اليمين.

وقال: "بدأنا بتصوير المشاهد الثلاثة الأولى بالقصيم بمشاركة ٣ من إخواني وأحد أصدقائي، ثم عدنا للرياض وتوجهنا للشيخ وقمنا بالتصوير بمسجده، وبعد الانتهاء طلب الشيخ الاستعجال بنشر المقطع بأسرع وقت مما جعلنا ننهي المقطع بنفس الليلة، حيث لم يمض على تسجيلنا مع الشيخ ٢٤ ساعة."

وأضاف أن الردود كانت جميلة على المقطع وهذا يشجعه لطرح العديد من المشاهد الاجتماعية عن مشاكل البيوت مستقبلا، ويتمنى الفريدي استضافة المشاهير كل بتخصصه ومنهم طارق الحبيب وفايز المالكي وغيرهم، للمساعدة في إيصال هذه الرسائل التوعوية بطريقة محببة للناس، خاصة أننا شباب نحمل الأفكار ونستطيع معالجتها كوميديا واجتماعيا، ونستطيع التصوير والمونتاج والإخراج.